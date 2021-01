Al-Rajhi klopt Peterhansel in spannende zevende etappe Dakar 2021

Sainz opende de zevende etappe sterk, maar daarna nam Peterhansel het heft in handen. Hij ging tot kilometer 358 aan de leiding. Vanaf daar was het thuisrijder Al-Rajhi die de macht greep en de laatste kilometers op kop reed. Na 4 uur, 21 minuten en 59 klokte hij af aan de finish nabij Sakaka en was zijn tweede etappezege in de Dakar Rally een feit. Spannend werd het in de laatste kilometers nog wel, Peterhansel maakte nog een deel van zijn achterstand goed. Hij bereikte de finishlijn op 48 seconden van de Saudi.

Carlos Sainz wist zich in de slotfase aardig te herstellen. Op een gegeven moment was zijn achterstand meer dan 6 minuten, maar op de meet had hij een achterstand van 1.15. Nasser Al-Attiyah kende niet zijn beste dag. Hij werd vierde op 2.48 minuten en gaf dus nog eens een paar minuten toe op Peterhansel in het klassement. Al-Attiyah kan zich echter onderscheiden in het tweede deel van de marathon, dan heeft hij een goede uitgangspositie.

Daarachter waren de verschillen aanzienlijk groter. Kuba Przygonski werd vijfde op precies 12 minuten achterstand. Cyril Despres werd zesde voor Vladimir Vasilyev en Nani Roma. Khalid Al-Qassimi werd negende, Christian Lavieille scoorde zijn eerste top-tien van deze Dakar Rally.

De enige Nederlandse deelnemers bij de auto’s zijn Tim en Tom Coronel. Zij liggen op koers voor een top-25 notering, maar zijn op dit moment nog niet aan de finish.

Andermaal problemen voor Loeb

De Dakar van negenvoudig WRC-kampioen Sebastien Loeb gaat van kwaad tot erger. Zondag viel hij na zo'n 400 kilometer stil met technische problemen. Het zou gaan om een probleem met een lager. Ze zijn voor hulp wederom aangewezen op de servicetruck.

Uitslag zevende etappe Dakar 2021 - Auto's

Pos. # Piloto Coche Tiempo/Dif. 1 303 Y. Al Rajhi Toyota 4h21:49 2 302 S. Peterhansel MINI +00:48 3 300 C. Sainz MINI +1:15 4 301 N. Al Attiyah Toyota +2:48 5 307 J. Przygonski Toyota +12:00 6 314 C. Despres Peugeot +17:06 7 317 V. Vasilyev MINI +20:59 8 311 N. Roma BRX T1 +22:53 9 310 K. Al Qassimi Peugeot +29:19 10 312 M. Prokop Ford +31:31

Klassement na zevende etappe Dakar 2021 - Auto's