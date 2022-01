Secondenspel tussen Sotnikov en Nikolaev in eerste etappe Dakar

Na een opwarmertje van 19 kilometer waren de zware jongens van de Dakar Rally op zondag aan de beurt voor een lange klassementsproef van 333 kilometer. Bij de motoren en auto’s mondde de proef uit in totale chaos met grote tijdverliezen voor toonaangevende coureurs. Ook voor sommige trucks was het bij vlagen zoeken naar het juiste spoor, maar ten opzichte van de andere klassen hadden zij de minste moeite met de lastige navigatie die uitgezet was door wedstrijddirecteur David Castera.

Eduard Nikolaev was zaterdag de snelste man in koers, maar moest het zondag afleggen tegen teamgenoot Dmitry Sotnikov. Zij namen het initiatief in de proef over nadat Andrey Karginov wel in de fout ging op het lastige deel. Kargoniv leverde daardoor zo’n negentien minuten in op Sotnikov. Ook Anton Shibalov, de vierde Kamaz in het spel, verloor tijd op die bewuste passage. Daardoor eindigden de Russen niet zoals zaterdag op de plekken 1 tot en met 4. Ales Loprais kon zich mengen in de strijd, hij eindigde op een kleine tien minuten van Sotnikov op de derde plaats.

Achter de Kamazzen en Loprais eindigde Martin Macik als zesde met Janus van Kasteren op de zevende plaats. Hij was de beste Nederlander in de eerste etappe. Ignacio Casale eindigde op de achtste plaats en hield Pascal de Baar achter zich. De Riwald Dakar Team-coureur mocht voor eigen kansen rijden nadat hij eerder in de proef gestopt was bij Gert Huzink, die met technische problemen stil kwam te staan. De Baar werd uiteindelijk door Richard de Groot nog terugverwezen naar de tiende plaats omdat de kopman van het Firemen Dakar Team iets sneller was.

Martin van den Brink kon geen vuist maken in de tweede proef, hij eindigde op de elfde plaats voor Vick Versteijnen en Mitchel van den Brink. Maurik van den Heuvel verloor in de slotfase van de proef nog aardig wat tijd, hij werd veertiende.

Het tijdverlies was aanzienlijk voor Huzink, maar hij kon zijn weg wel vervolgen. De kopman van Riwald is op dit moment nog onderweg. Ook Egbert Wingens stond enige tijd stil na het tussenpunt op kilometer 160.

Later meer...

Uitslag trucks - Etappe 1b

Pos. # Coureur Merk Verschil 1 500 Dmitry Sotnikov Kamaz 03:53:14 2 505 Dmitry Sotnikov Kamaz +38s 3 508 Ales Loprais Praga +9m15s 4 501 Anton Shibalov Kamaz +18m39s 5 509 Andrey Karginov Kamaz +19m04s 6 503 Martin Macik Iveco +20m22s 7 504 Janus van Kasteren Iveco +21m46s 8 511 Ignacio Casale Tatra +32m08s 9 522 Richard de Groot Iveco +41m19s 10 516 Pascal de Baar Renault +43m26s - 11 506 Martin van den Brink Iveco +48m18s 12 515 Vick Versteijnen Iveco +51m31s 13 524 Mitchel van den Brink Iveco +52m13s 14 523 Maurik van den Heuvel International +55m38s 17 530 Ben van de Laar Iveco +1u35m12s 19 527 William de Groot DAF +1u44m21s - 516 Gert Huzink Renault + - 520 Kees Koolen Iveco + - 539 Gerrit Zuurmond MAN + - 538 Ben de Groot DAF + - 537 Egbert Wingens Iveco + - 535 William van Groningen Iveco +