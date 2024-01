Audi trekt na editie van 2024 stekker uit Dakar-project

Audi zorgde in 2022 voor een primeur door als eerste fabrikant met een elektrische auto aan de start van de Dakar Rally te verschijnen. In handen van topcoureurs Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz Sr. en Mattias Ekström werden diverse etappezeges geboekt in de eerste twee deelnames, al bleef een goede eindklassering tot dusver uit. In de huidige editie van Dakar wist Peterhansel al een etappezege te boeken in de Audi RS Q e-tron, terwijl Sainz na vier etappes op de tweede plaats in het algemeen klassement stond. Deze derde deelname met de elektrische bolide belooft echter ook de laatste te worden voor de Duitse fabrikant, die zich in 2026 in de Formule 1 meldt met een eigen krachtbron en een fabrieksteam.

Tegenover AS heeft Audi Sport-topman Rolf Michl namelijk bevestigd dat Audi na slechts drie jaar de stekker uit het elektrische Dakar-project trekt. "Het besluit om aan Dakar deel te nemen was altijd al voor drie jaar. Daardoor is deze derde Dakar ook de laatste. Ik kan duidelijk bevestigen dat dit onze laatste Dakar is en dat we in 2025 niet aan Dakar deelnemen", zegt Michl. Het besluit van Audi om zich in 2026 in de Formule 1 te melden, speelt daar ook een rol in. "We hebben het hele portfolio aan programma's besproken en duidelijk besloten dat de focus op het F1-project moet liggen vanwege de veeleisende tijdlijn. Enkele van onze specialisten zijn naar dat project gegaan, maar verder heeft het geen invloed gehad. Het plan was om drie jaar deel te nemen aan Dakar en met deze deelname hebben we daar volledig aan voldaan."

Na vier etappes maakt Audi nog altijd aanspraak op de eindzege. Mocht het merk erin slagen om de overwinning binnen te slepen, dan zorgt dat volgens Michl niet voor een heroverweging van de toekomstplannen. "Een overwinning zou geweldig zijn, maar het besluit hangt van veel factoren af", stelt hij, om eraan toe te voegen dat Audi in zijn ogen alle ingrediënten in huis heeft om dit jaar een serieuze gooi naar de zege te doen. Toch herhaalt Michl ook nog maar eens dat een eindzege niet tot verandering van de huidige plannen leidt: "Nee. Het enige waar we nog over praten en wat afhangt van de resultaten, is of we gebruik gaan maken van onze inschrijving voor het World Rally Raid Championship."