Het is Nasser Al-Attiyah dan eindelijk gelukt om een etappe in de Dakar Rally van 2024 te winnen. De regerend kampioen was op maandag en dinsdag al snel, maar verloor telkens door technische problemen in de slotfase de winst. Op woensdag bleef dat hem bespaard en sloeg de Prodrive-coureur ongenadig toe. Guerlain Chicerit had na een paar zware dagen weer een dag waarop hij had gehoopt en was met een tweede tijd heel sterk onderweg.

Aan de start van de woensdagse etappe stond Al-Attiyah al te trappelen: hij wilde revanche nemen na het zure verlies van de afgelopen dagen. Al vroeg was duidelijk dat de Prodrive ook goed afgesteld stond, want de hele etappe was hij razendsnel. Bij de twee meetpunten onderweg stond nummer een achter zijn naam en ditmaal behield hij die status. Yazeed Al-Rajhi was in eerste instantie de gevaarlijkste tegenstander, maar toen Chicerit eenmaal in het ritme zat was de Fransman een stuk sneller dan zijn Saudische teamgenoot. Al-Rajhi werd vierde, Chicerit noteerde een goede tweede tijd. Achter deze twee Overdrive-coureurs maakt Juan Cruz Yacopini het feest compleet. De Argentijn was de eerste vier etappes rondom de twintigste plek te vinden en voelde zich met een derde tijd duidelijk op zijn gemak in de woestijn. Sowieso was het een goede dag om in een Toyota te zitten, want ook Guillaume de Mevius bevond zich in de top-tien. Om het feest compleet te maken kwam ook Giniel de Villiers met een zesde tijd goed in de top terecht.

De buggy's stalen echter de show. De bolides voelden zich duidelijk op hun gemak in de woestijn en kwamen met drie wagens in de top-tien. Francisco Lopez Contardo was van die groep het beste. Naast de Chileen waren ook Austin Jones en Eryck Goczal in de top-tien te vinden.

In de hoek waar de klappen vallen zat Sébastien Loeb. De winnaar van dinsdag zag een goede klassering in rook opgaan toen hij in de slotkilometers het gaspedaal losliet. Na afloop van de etappe verklaarde de rijder in het bivak dat tijdverlies op de planning stond, dus er was geen paniek. De vijftien minuten tijdstraf die erbij kwam, voelde wel als een klap. Een zure dag dus voor de Fransman. Ook Carlos Sainz sr. zal treuren na de vijfde etappe, want de nummer twee in de stand verloor bij het tweede meetpunt erg veel tijd en ziet Al-Attiyah voorbijgaan in het klassement. De malaise bij Audi was compleet met de off-day van Stéphane Peterhansel. Monsieur Dakar was nog langzamer dan Sainz en moet de wens voor een vijftiende Dakar-titel voorlopig uit zijn hoofd zetten. Na afloop van de etappe onthulde de Fransman dat hij expres de teugels liet vieren om zo voor de monsterlijke 48-uursetappe een goede uitgangspositie te verkrijgen.

In de stand kan Al-Rajhi met een goed gevoel de 48-uursetappe ingaan. De 42-jarige coureur heeft bijna tien minuten voorsprong op nieuwe nummer twee Al-Attiyah.

Top-tien en Nederlanders auto's vijfde etappe Dakar Rally 2024

Voorlopige uitslag, Nederlanders nog onderweg