Quintanilla trekt vijfde etappe Dakar Rally naar zich toe

Na het zure verlies van de derde etappe in de Dakar Rally is Pablo Quintanilla de grote man van de vijfde special stage. De Honda-man liet de hele dag een strak tempo zien waar de concurrentie niet aan kon tippen. De Chileen hield aan de streep net iets meer dan dertig seconden op Adrien van Beveren over. De Fransman stapt daarmee de schijnwerpers in en laat zien dat hij een serieuze kanshebber voor de winst is. Ook Toby Price kende een goede dag. Na het drama met zijn KTM van dinsdag was de derde tijd meer dan welkom. In het klassement doet Ross Branch goede zaken.

Bij het eerste meetpunt in de etappe door de Saudische duinen was duidelijk dat Quintanilla erop gebrand was om deze etappe naar zich toe te trekken. De man uit Chili was al vroeg het snelst, al liet de rest van het veld geen groot gat. Zo stond Luciano Benavides op maar een seconde en hield ook het Hero-duo Ross Branch en Joan Barreda gelijke tred. Ongeveer op twee derde zag Barreda de concurrentie verdwijnen en ook Luciano Benavides begon af te haken. Bij de finish was duidelijk waarom de Husqvarna-man de aansluiting verloor: zijn motorblok was duidelijk aan het sputteren.

Daniel Sanders had op dinsdag een zware dag, maar de mannen van GasGas leverden een uitstekende motor voor de duinenetappe af. Met een vierde plek zal de Australiër een stuk vrolijker zijn dan dinsdag. Ook Stefan Svitko imponeerde met een achtste tijd. De Slowaak is sowieso uitstekend bezig aan de Dakar en heeft het doel - om als beste privateer in de eindstand te komen - in zicht. Kove-coureur Mason Klein liet zien dat zonder technische problemen een top klassering haalbaar is en werd vijfde.

Voor Cornejo verliep het minder goed. De Chileen stond aan het begin van de dag voor in het klassement, maar zag bij elk meetpunt zijn achterstand toenemen. Ook de bij elkaar gesprokkelde bonificatieseconden konden hem niet redden van een grote achterstand: de Honda-man verliest zeven seconden. Ook regerend kampioen Kevin Benavides kon de sterke lijn van dinsdag niet doortrekken en werd slechts elfde. Barreda kende met een dramatisch slot ook een zware dag. De geroutineerde Spanjaard was op de streep bijna tien minuten langzamer.

In de stand is Branch nu weer over Cornejo heen gesprongen. Ricky Brabec is met zijn eerste Dakar-dagen, die stabiel verliepen, ook nog altijd kanshebber en staat derde. Achter de drie koplopers is het gat groot: Van Beveren staat een kwartier achter Brabec.

Top-tien vijfde etappe motoren Dakar Rally 2024

Voorlopige uitslag