Vijf Dutch Masters of Motocross in 2021, geen Zwarte Cross

Waar de Dutch Masters gebruikelijk de afgelopen seizoenen steeds vier wedstrijden telde, zijn dat er in 2021 maar liefst vijf. Een andere verandering is dat de Zwarte Cross niet langer de finale organiseert. Natuurlijk zal er wel weer gecrost worden tijdens het grote festival, maar vermoedelijk wordt dat nu een ONK-wedstrijd.

Verder zien we op de kalender herkenbare circuits staan. Drie van de vier evenementen die in 2020 plaats hadden moeten vinden, keren voor 2021 terug op de planning. Harfsen, Oldebroek en Rhenen staan dus wederom op de kalender.

Opvallend zijn vooral de tweede wedstrijd, in Oss, en de vierde in Arnhem. Oss verwelkomt op 23 mei natuurlijk ook de MXGP. Op 29 januari biedt het, een week voor de start van het WK, de laatste oefenmogelijkheid voor de topcrossers.

Debuut Arnhem

In Arnhem vond op 26 juli van dit jaar een internationale trainingswedstrijd plaats. Het blijkt een voorbode te zijn geweest voor een echte grote internationale wedstrijd. Waar Motorsportpark Gelderland Midden nog niet een GP wist binnen te halen, is een Dutch Masters natuurlijk ook een prachtig evenement gezien het korte bestaan van de baan.

De openingswedstrijd is in Harfsen, waar Jeffrey Herlings in 2017 zijn eerste Dutch Masters-wedstrijd won in de MX1-klasse. Zowel de wedstrijd in Harfsen als die in Oss vinden plaats nog voor het WK motorcross van start is gegaan. Oldebroek organiseert de derde wedstrijd. Na het debuut van Arnhem wordt de kampioen gekroond op Hemelvaartsdag, waarop volgens traditie in Rhenen op de heuvelachtige baan van Kwintelooijen wordt gereden.

Negen races in tien weken

Al met al vindt het gehele kampioenschap dus plaats in een kleine twee maanden en is de finale al verreden als de vierde ronde in het WK, de GP van Nederland, nog moet worden gereden. Er licht dus een mooi schema voor WK-rijders om in de openingsfase van het seizoen wedstrijdritme op te doen.

Indien ze het volledige programma afwerken, komen ze vanaf de eerste Dutch Masters-wedstrijd tot en met de GP van Duitsland op 30 mei uit op negen wedstrijden in tien weken. Mogelijk dat er nog voor de wedstrijd in Harfsen ook de traditionele voorseizoenraces in het Britse Hawkstone, het Franse Lacapelle Marival en/of Italië worden afgewerkt. Mocht het lastig zijn, vanwege de COVID-situatie, om naar die wedstrijden af te reizen, dan hebben de Nederlandse toppers in ieder geval genoeg mogelijkheden in eigen land.

Kalender Dutch Masters of Motocross 2021

Datum Locatie Ronde 1 Zondag 21 maart Harfsen Ronde 2 Zondag 28 maart Oss Ronde 3 Zaterdag 17 april Oldebroek Ronde 4 Zondag 2 mei Arnhem Ronde 5 Donderdag 13 mei Rhenen

Over het algemeen zijn de Nederlandse toprijders ieder seizoen van de partij tijdens de Dutch Masters of Motocross. Zo won Jeffrey Herlings het kampioenschap in 2017 en 2018. Ook diverse buitenlandse WK-toppers komen graag naar Nederland om te oefenen en zich aan te meten in het zand.

Gezien het feit dat de KNMV clashes met de (voorlopige) MXGP-kalender vooralsnog heeft kunnen voorkomen, is de kans groot dat er weer grote sterren aan de start staan. Arminas Jasikonis is de regerend kampioen van de Dutch Master of Motocross nadat de Litouwer zich in 2019 kroonde tot de winnaar. Of hij op tijd fit is na zijn horrorcrash eerder dit seizoen is nog maar de vraag.