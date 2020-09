Jasikonis in kunstmatige coma na crash in Mantova

Dat meldt zijn team in een officieel statement. Teambaas Antti Pyrhönen licht toe. "Dit is een hele serieuze situatie voor Arminas en een moeilijke tijd voor het team en zijn familie", laat de Fin optekenen in het persbericht van IceOne Husqvarna, het team dat eigendom is van Kimi Raikkonen.

"Nadat AJ naar het ziekenhuis is getransporteerd is hij in kunstmatige coma gebracht vanwege het hersenletsel dat hij heeft opgelopen. Verder kunnen we niets zeggen over de situatie. We moeten afwachten en hopen op positieve ontwikkelingen. Hij heeft de beste medische begeleiding en we staan in nauw contact met de specialisten in Italië en Innsbruck."

Jasikonis was aan een flinke opmars bezig toen hij crashte. De Litouwer begon matig aan de tweede manche, maar ging in zijn opmars hard onderuit. Er zijn geen beelden van de crash vertoond tijdens de uitzending en die zijn ook nadien niet naar buiten gekomen, waardoor het aanvankelijk lang stil bleef rondom de Litouwer.

Na de wedstrijd werd hij echter afgevoerd met een traumahelikopter en naar een lokaal ziekenhuis in Cremona getransporteerd. De boomlange, maar zeer vriendelijke, crosser wordt daar kunstmatig in coma gehouden volgens protocol bij dergelijke blessures. Er is hersenletsel vastgesteld, zo geeft Husqvarna Factory Racing aan.

De 23-jarige Jasikonis won dit jaar in Kegums voor het eerst een manche in de MXGP en staat zevende in de strijd om het kampioenschap.

Collega's leven mee op social media

Zondagavond werd al door diverse rijders een meelevende boodschap gedeeld. Vlak na de race was het Jeremy Seewer die als eerste reageerde op de situatie van Jasikonis. Net als bij Herlings, drie weken eerder in Faenza, sprak de GP-winnaar zijn afschuw en hoop uit over de situatie van de Litouwer. Herlings zelf was één van de eerste rijders om zijn medeleven te betuigen.