Tom Coronel beleeft lastig WTCR-weekend in Portugal

De Portugese ronde van de FIA World Touring Car Cup zou aanvankelijk worden verreden in de straten van Vila Real, maar vanwege de pandemie bleek het organiseren van de races op een stratencircuit nog niet mogelijk. De WTCR week daarom uit naar Estoril, een oude bekende van Coronel: “Dat was alweer een tijd geleden. In 2008 reed ik er voor het laatst”, sprak de coureur van het Belgische Comtoyou Racing. “Het was wel weer even wennen en bovendien was het superglad op de baan, weinig grip in de trainingen.”

Op het circuit van Estoril werden voor het eerst echt de onderlinge verhoudingen in de WTCR duidelijk. Helaas bleek voor Coronel al snel dat de Audi RS 3 LMS flink wat snelheid tekort kwam op de bolides van Honda, Hyunda en Lynk & Co: “Het was de eerste keer dat we met de nieuwe Audi de vergelijking met de concurrentie hadden op een echt circuit, want de Nürburgring Nordschleife is natuurlijk geen maatstaf. Daar ging het wel, maar daar zagen we al dat anderen een stuk sneller waren, wat ik nog kon goedmaken met baankennis. Hier, op een gewoon circuit, blijkt wel dat de Audi vanaf het begin tekort komt, net als de Cupra’s die natuurlijk dezelfde basis hebben. Dat is wel balen.”

“De vrije trainingen gingen aardig. In de kwalificatie zat het heel dicht bij elkaar: alle vier de Audi’s binnen twee tienden van een seconde en de Cupra’s ook ergens in de buurt. Ik eindigde als achttiende, dat was natuurlijk niet de positie waarop ik had gerekend. De auto zou na de eerste twee evenementen geëvalueerd worden, dus ik ga ervan uit dat de organisatie dat netjes doet”, hoopt Coronel op een positieve aanpassing in de Balance of Performance.

Weinig geluk in de races

De eerste race in Portugal werd een prooi voor de bolides van Lynk & Co, dat met Yann Ehrlacher, Yvan Muller en Santiago Urrutia het volledige podium voor zich op wist te eisen. Coronel had een goede start van de race, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de zeventiende plek.

“Ik zat in de derde bocht al met Huff te stoeien, die uiteindelijk tiende geworden is”, blikt Coronel terug. “Er had dus best wat in gezeten, maar toen werd ik naar buiten geduwd door Huff en Engstler. Ze bleven gewoon doorduwen, net zo lang tot ik in het grind zat. Daardoor moest ik achteraan aansluiten. Ik kon nog wel een plek winnen door Boldisz in te halen, maar meer dan de zeventiende plek zat er niet in. Niks bijzonders dus.”

In de tweede race begon Coronel opnieuw sterk: “Ik had weer een goede start en kwam goed door de hairpins. Ik zat al samen met Azcona op plek elf, maar toen kreeg ik een megabeuk van Azcona op mijn rechter voorwiel dus zo ging ik haaks linksaf de muur in. Azcona kreeg daarvoor ook een drive-through penalty omdat hij opeens naar links ging en mij eraf ramde, maar dat was het dus… Dit was niet het weekend dat we wilden hebben.”

Meer geluk was er in de tweede race voor Attila Tassi. De Hongaarse Honda-coureur pakte er voor de Hyundai’s van Jean-Karl Vernay en Norbert Michelisz zijn allereerste zege in de WTCR. Met zijn tweede plek verzekerde Vernay zich tevens van de leiding in de titelstrijd, die op 11 juli verdergaat op het Spaanse Motorland Aragon. “Dit was wel balen, maar af en toe heb je zo’n weekeinde er tussendoor”, concludeert Coronel. “We kijken maar weer gauw vooruit.”

Video: Tom Coronel over de titelstrijd in de Formule 1