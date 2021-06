Na een dertiende plaats in de kwalificatie begon Bo Bendsneyder met een uitstekende start aan de Dutch TT. De rijder van het SAG Racing Team schoot bij de start de top-tien binnen, maar helemaal reglementair gebeurde dat niet. Bendsneyder kwam te vroeg van zijn startplaats en werd daarom bestraft met twee long lap penalty’s. Dit wierp de Nederlander terug tot de 21ste positie, waarmee hij buiten de punten reed. Met enkele inhaalacties en valpartijen van rijders voor hem schoof hij uiteindelijk op naar de vijftiende positie. Aan zijn thuisrace op TT Circuit Assen, die door Raul Fernandez werd gewonnen, hield Bendsneyder dus één puntje over.

Het behaalde resultaat geeft Bendsneyder een enigszins dubbel gevoel. Enerzijds is hij tevreden met hoe hij en het team zich herstelden na de lastige vrijdag, anderzijds weet de Moto2-rijder dat er meer in had gezeten dan P15. “Ik wil mij verontschuldigen naar mijn team, want het was een heel positief weekend na een heel slechte vrijdag”, blikte Bendsneyder terug op het weekend in Assen. Na de vrijdag was er werk aan de winkel voor hem en zijn team, op zaterdag was de stand van zaken een stuk beter. “Het team heeft geweldig werk geleverd. Ze hebben vrijdag tot de late uurtjes gewerkt en gaven mij op zaterdag zo’n goed gevoel. In de kwalificatie ging het goed.”

Ook over de snelheid die hij liet zien in de race op zondag was Bendsneyder tevreden, die ondanks het tijdverlies van zijn straf slechts drie tellen achter teamgenoot Thomas Lüthi eindigde. De Zwitser werd veertiende. “In de race liet ik zien dat de race pace er was om voor de top-acht te vechten, maar ik maakte een enorme fout bij de start. Ik maakte een valse start en kreeg twee long lap penalty’s, dat maakte het moeilijk omdat ik vijf, zes seconden verloor”, wijst Bendsneyder het punt aan waarop hij de kans op meer verloor. “Daarna deed ik mijn best om terug te keren in de punten. Ik heb laten zien dat we super snel zijn en ik haalde andere rijders relatief eenvoudig in. Nu is het tijd om een aantal weken rust te nemen, om daarna weer te gaan trainen om klaar te zijn voor Oostenrijk.”