Gasly weigert schuld voor uitvalbeurt bij Leclerc te leggen

De aanrijding gebeurde direct na de start, even voorbij bocht 1. Pierre Gasly en Charles Leclerc zaten al voor die eerste bocht dicht bij elkaar in de buurt. Bij het uitkomen werden beide coureurs even van de baan gedrukt door Fernando Alonso, waarna Leclerc in de slipstream van Gasly terecht kwam. Daarbij raakte de voorvleugel van de Ferrari de linker achterband van Gasly’s AlphaTauri. De band liep onmiddellijk leeg en tegen de tijd dat Gasly terug was bij de pits, was de wielophanging te beschadigd om door te kunnen rijden.

De aanrijding in beeld

Gasly gaf direct na afloop van de race een heldere analyse van het moment. “Ik denk niet dat we elkaar de eerste keer [vlak voor bocht 1] raakten. Maar Alonso zat aan de binnenkant en ik zat wat ingeklemd in het midden, dus we moesten de vluchtweg gebruiken”, zei de Fransman tegen Motorsport.com. “Daarna zat ik in het midden en ik denk dat hij [Leclerc] de slipstream wilde pakken en dat waarschijnlijk verkeerd inschatte. Hij kwam iets te vroeg achter me en raakte de achterband. Vanaf dat moment was het eigenlijk allemaal voorbij, de hele boel vloog er vanaf, en dat was het dan.”

Gasly wilde de schuld voor het incident echter niet bij de Monegask leggen. “Eerlijk gezegd is het gewoon een van die dingen die kunnen gebeuren, het zal me niet de punten teruggeven die we vandaag hebben verloren. Ik weet dat het niet met opzet is gebeurd, maar het is gewoon waardeloos dat het is gebeurd. Het is echt anders dan wanneer hij als een torpedo op me in was gereden en tegen me aan was geklapt. Maar helaas is de uitkomst niet geweldig voor ons. Het is gewoon jammer dat dit is gebeurd.”

De Fransman van AlphaTauri rijdt tot dusverre een prima seizoen. Na een uitvalbeurt in de openingsrace in Bahrein, finishte hij zes keer op rij in de punten. Zijn pech op de Red Bull Ring voorkwam een nieuwe puntenfinish, dacht Gasly. “De Ferrari's waren naar mijn mening te snel, als je puur naar het tempo kijkt. We wisten dat McLaren snel zou zijn, maar Ferrari is ook heel snel als ze hun zaakjes op orde hebben. Dus ik denk dat objectief gezien, P8 was waar we hadden kunnen eindigen.”

Direct na de race wist Gasly de knop alweer om te zetten en de focus te verleggen naar komende zondag, wanneer op hetzelfde circuit de Grand Prix van Oostenrijk wordt verreden. “Als ik op zaterdag zie dat we meer tempo hebben dan op zondag, en ik denk dat Ferrari er op zondag meer uit heeft weten te halen dan op zaterdag, dan zijn er misschien een paar dingen die we aan onze kant moeten herzien. Vandaag was waardeloos. Het enige wat we kunnen doen is nadenken over volgende week, en proberen te leren van Yuki's [Tsunoda] race. Ik denk dat er een paar positieve dingen waren, en een paar negatieve, het gebruikelijke werk. En dan gaan we er volgende week weer tegenaan."