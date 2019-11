Rea nipt voor Redding op eerste dag WSBK-test

Na een regenachtig begin van de eerste testdag op MotorLand Aragon was er in de middag meer actie op de baan. In totaal kwamen acht verschillende WSBK-rijders in actie, Ana Carrasco maakte het veld compleet met haar WorldSSP300-machine. Met een 1.50.416 was wereldkampioen Rea de snelste op de eerste dag, hij reed – ondanks een crash – in totaal zo’n 27 ronden.

Alle ogen waren woensdag gericht op Scott Redding, die zijn eerste meters voor het fabrieksteam van Ducati maakte. De BSB-kampioen stelde met de tweede tijd niet teleur, hij was ruim vier tienden langzamer dan Rea. Michael van der Mark kwam ook in actie met zijn nieuwe Yamaha, hij was met 39 ronden behoorlijk productief en klokte uiteindelijk de derde tijd. De Rotterdammer was daarmee ruim sneller dan zijn Yamaha-merkgenoten, die allemaal voor het eerst op hun nieuwe machine stapten.

Chaz Davies klokte de vierde tijd voor Toprak Razgatlioglu, de nieuwe teamgenoot van Van der Mark. Alex Lowes reed op zijn eerste dag als Kawasaki-rijder 37 ronden, hij was ruim een seconde langzamer dan zijn teamgenoot Rea. Yamaha-nieuwkomer Garrett Gerloff noteerde de zevende tijd voor Barni Ducati-coureur Leon Camier en WSBK-debutant Federico Caricasulo.

Donderdag wordt er ook nog getest op MotorLand Aragon alvorens de coureurs aankomende week nog in actie komen op het circuit van Jerez.