Van der Mark werkt in 2020 met nieuwe crew-chief

De beslissing kwam tot stand na overleg met zijn persoonlijke team, zo onthulde Van der Mark. Ook binnen Crescent Racing, het team achter het Yamaha-project in het WK Superbikes, trad verandering op met het vertrek van Alex Lowes en de komst van de jonge Turkse rijder Toprak Razgatlioglu. Het was voor Van der Mark aanleiding de structuur binnen zijn team iets te veranderen.

“Ik heb samen met de mensen om me heen besloten om een verandering door te voeren”, zei Van der Mark. “Ook aan de kant van Toprak is er een mix. Ik kijk uit naar een verandering. Dit voelde vanaf het begin goed, maar soms heb je wat verandering nodig in je omgeving met andere details.”

Andrew Pitt staat Van der Mark in het vervolg bij als nieuwe crew-chief. De Brit werd zelf twee keer wereldkampioen in het WK Supersport en was de afgelopen seizoenen de crew-chief van de vertrokken Lowes. Van der Mark is blij met de komst van Pitt naar zijn kant van de pitbox. “Hij heeft veel ervaring en scoorde de afgelopen jaren goede resultaten. Ik kijk ernaar uit om met hem aan het avontuur te beginnen.”

Van der Mark eindigde dit seizoen als vierde in het WK Superbikes, op veertien punten achterstand van ex-teamgenoot Lowes.