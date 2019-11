WSBK voegt Barcelona toe aan kalender voor 2020

De eerste Catalaanse ronde van de raceklasse, op het circuit dat ook al de MotoGP en Formule 1 huisvest, staat gepland voor 18 tot 20 september. Circuitbaas Joan Fontsere zei: "Nu het WSBK ook naar ons circuit komt en er geschiedenis zal schrijven, past dit ontbrekende puzzelstuk perfect binnen onze data op de kalender. 2020 zal daardoor een buitengewoon sportseizoen worden. We zijn erg blij dat we de Catalaanse ronde van het WSBK kunnen organiseren en zijn er zeker van dat er veel fans naar dit evenement zullen komen om het tot een doorslaand succes te maken."

Na Jerez en Aragon wordt Barcelona de derde Spaanse locatie op de kalender, mits eerstgenoemde twee zoals verwacht wordt gewoon op de kalender blijven staan. "De nieuwe race op de kalender voor 2020 is erg welkom en langverwacht", aldus Gregorio Lavilla, uitvoerend directeur van het WSBK. "Het circuit heeft veel gedenkwaardige races in verschillende disciplines meegemaakt en het WorldSBK kan niet wachten om zich daarbij te voegen. Met zo'n rijk motorsportverleden in Spanje en de regio belooft dit evenement een groot succes te worden voor alle betrokken partijen."

De kalender voor volgend seizoen moet nog officieel aangekondigd worden, maar naar verluidt zullen Laguna Seca en Buriram verdwijnen. De MotoGP verschuift de Thaise Grand Prix van de gebruikelijke herfstperiode naar maart, zo is gebleken uit de voorlopige kalender die in augustus vrijkwam. Daarmee zou de MotoGP het slot overnemen dat de WSBK sinds 2015 bezet. Mogelijk keren de superbikes ook weer terug naar Duitsland, nadat het land twee jaar werd overgeslagen, om een race te organiseren in Oschersleben.