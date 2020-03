Officieel: WSBK Assen verplaatst naar augustus

Het kabinet kondigde maand onder leiding van premier Mark Rutte aan dat evenementen tot 1 juni uitgesteld moeten worden en dat het verboden is om met meer dan drie mensen samen te komen. Hiermee wil men het coronavirus te lijf gaan.

Eerder maakte de directie van het TT Circuit al bekend dat alle activiteiten op het circuit opgeschort waren tot 6 april, maar nu zijn die maatregelen dus verlengd voor een aanzienlijke periode. Logisch gevolg is dat het eerstvolgende grote evenement, het WK Superbikes in Assen, niet door kan gaan als gevolg van de coronacrisis.

Promotor Dorna heeft onmiddellijk een nieuwe datum geprikt voor de races. De thuiswedstrijd van Yamaha-coureur Michael van der Mark wordt nu gehouden op 22 en 23 augustus, als het waarschijnlijk een stuk warmer is op de Drentse hei.

Afgelopen jaar werd de zaterdagrace nog verschoven naar de zondag omdat coureurs het niet veilig genoeg vonden om onder winterse omstandigheden te rijden. Uiteindelijk werden de twee hoofdraces dat weekend wel gewoon afgewerkt.

De volgende afspraak op de WSBK-kalender staat nu gepland in het weekend van 9 en 10 mei als men naar Imola trekt. Het lijkt er echter op dat deze wedstrijd, net als die daarna in Aragon, ook nog opgeschort worden. Halfweg juni zou het seizoen dan alsnog beginnen in Misano.