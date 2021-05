Van der Mark ziet progressie bij BMW: “Goede stappen gemaakt”

Michael van der Mark stond twaalfde en veertiende op de grid voor de twee krachtmetingen op de Portugese omloop, maar wist in beide races goed naar voren te komen. “We zijn ons aan het verbeteren”, stelt de Rotterdammer genoegzaam vast. “Vooral als het gaat om hoe constant we zijn. Op zaterdag, in de warm-up en ook tijdens Race 2 waren we heel constant. Dat was eerder een probleem van BMW. Ik ben erg blij met de stap vooruit die we hebben weten te realiseren.”

Het was bovendien een leerzaam weekend. “Ik zat tijdens Race 2 een tijdje achter mijn oude motor [Yamaha] en kon zien dat we bij het uitkomen van de bochten nog wat verliezen ten opzichte van de andere motoren”, aldus Van der Mark. “Maar ik was blij met mijn snelheid en het was goed om anderen te kunnen volgen. We weten dat de motor nog niet goed genoeg is om voor het podium mee te vechten, maar we weten in elk geval waar we ons nog moeten verbeteren.” Van der Mark werd geholpen door een paar rijders die voor hem crashten. “Het gaat het er op de eerste plaats om dat je aan de finish komt”, haalt hij een oude race-wijsheid van stal. “Zo zijn we dit weekend aan twee erg goede resultaten gekomen.”

Over twee weken wordt er verder geracet op het circuit van Misano. “Ik weet niet goed wat ik moet verwachten van dat weekend”, zegt Van der Mark. “Maar hoe ik me nu voel op de BMW, het vertrouwen dat ik heb in de voorkant en het feit dat het nieuwe baanoppervlak veel grip zou geven - iets wat ik erg graag heb - zijn allemaal dingen die mij het idee geven dat we het ook daar goed kunnen doen.”

Het doel is natuurlijk om het gat met de kop nog verder te dichten. “Ik denk dat we goede stappen hebben gemaakt. Ik denk dat we op zondagmiddag nog drie tienden per ronde verloren, wat aan het einde van de race nog behoorlijk wat is. Maar we hebben erg veel vooruitgang geboekt met de elektronica. We hebben alleen nog wat meer grip nodig om de volgende stap te kunnen maken.” Van der Mark staat momenteel zevende in de tussenstand, waarmee hij de hoogst geklasseerde BMW-rijder is. “Daarvoor hebben ze me aangenomen!”, merkt hij lachend op. “Nee, we doen allemaal op onze eigen manier ons best. Ik had dit weekend gewoon een paar erg goede races.”