Rea knokt zich naar vierde zege van het jaar, Van der Mark zesde

Na zijn zege in de superpole-race mocht Jonathan Rea vanaf pole-position beginnen in de tweede hoofdrace van de World Superbikes in Estoril. Voor de derde keer in drie races had de regerend kampioen daar weinig aan, want meteen raakte hij de koppositie weer kwijt. Ditmaal was het opnieuw Scott Redding die de leiding greep, voor Michael Ruben Rinaldi, Garrett Gerloff en Toprak Razgatlioglu. Rea volgde achter Eugene Laverty op de zesde stek, maar kreeg in de tweede ronde alweer twee plekken cadeau door een valpartij van Rinaldi. De Ducati-rijder nam Gerloff mee in zijn val.

Dat bracht Razgatlioglu op de tweede plek, maar ook hij zou daar niet lang van kunnen genieten. De Yamaha-rijder maakte namelijk een valse start en moest een long lap-penalty nemen, waardoor hij terugviel naar de zesde positie. Rea en Chaz Davies waren intussen al voorbijgegaan aan Laverty en namen hierdoor de tweede en derde plek over. Vooraan had Redding na vijf ronden nog altijd de leiding in handen, maar langzaamaan moest hij gaan vrezen voor de opkomende Rea. De Kawasaki-rijder wist het gat met de Ducati vooraan stukje bij beetje te dichten.

Met nog zeven ronden te gaan zat Rea dan echt op de staart bij Redding, die uiteindelijk onder de druk zou bezwijken. De Brit ging onderuit en hoewel hij zijn weg nog kon vervolgen, vervloog daarmee wel zijn hoop op een goed resultaat. Rea profiteerde, greep de koppositie en zag zijn overwinning in het restant van de race niet meer in gevaar komen. Op bijna drie tellen van de Kawasaki-rijder eindigde Davies op een sterke tweede plek voor GoEleven Ducati. Razgatlioglu herstelde zich na zijn long lap-penalty keurig door de derde en laatste podiumplaats veilig te stellen, voor Alex Lowes en Andrea Locatelli.

Michael van der Mark eindigde na een probleemloze race op de zesde positie. De Nederlander van BMW moest buiten de top-tien aan de race beginnen na een mager resultaat in de superpole-race, maar daar herstelde hij zich goed van. Door in de openingsfase posities te winnen en daarna te profiteren van de problemen bij anderen, kwam hij als beste BMW-rijder op P6 aan de finish. Alvaro Bautista werd zevende, gevolgd door Tom Sykes op de tweede BMW. Laverty viel gedurende de race terug naar de negende plek, terwijl Tito Rabat de top-tien completeerde. Redding kwam uiteindelijk als veertiende over de streep.

De volgende ronde van het World Superbike-seizoen 2021 staat gepland voor 11 tot en met 13 juni. Dan brengt de klasse een bezoek aan het Italiaanse Misano.