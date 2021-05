Rea wint Superpole-race in Estoril, Van der Mark dertiende

De zaterdagse WSBK-race op Estoril werd gewonnen door Scott Redding, die Toprak Razgatlioglu en Jonathan Rea voor wist te blijven. Desondanks mocht Rea de Superpole-race vanaf de eerste positie aanvangen, doordat hij in de kwalificatie de snelste rijder was. Net als in de eerste race moest de Brit van Kawasaki zich na de start weer in de race knokken. Redding greep vanaf de tweede startpositie de leiding, voor Rea en Razgatlioglu. De Yamaha-rijder greep in de tweede ronde vervolgens de koppositie door in één actie voorbij te gaan aan de twee rijders voor hem. Redding counterde kortstondig, maar moest Razgatlioglu vervolgens alsnog voor laten gaan.

Ducati-rijder Redding zag daarna ook Rea en Garrett Gerloff voorbijkomen en viel zodoende terug naar de vierde positie. Rea zette vervolgens de aanval in op Razgatlioglu en dat deed de regerend WSBK-kampioen met succes. Met nog vijf ronden te gaan zette hij zijn machine voorbij de Yamaha, om die daarna niet meer af te staan. Zo pakte Rea zijn derde zege van het pas vijf races oude seizoen. Razgatlioglu kwam op minder dan een seconde van Rea als tweede over de finish, terwijl Redding zich in de slotfase weer langs Gerloff knokte voor de derde en laatste podiumplaats.

GRT Yamaha-rijder Gerloff moest genoegen nemen met de vierde plaats op slechts twee seconden van winnaar Rea. Michael Ruben Rinaldi bracht zijn Ducati als vijfde over de finish, op de voet gevolgd door Alex Lowes op de tweede Kawasaki. Tom Sykes eindigde als beste BMW-rijder op de zevende positie, kort gevolgd door Eugene Laverty, Chaz Davies en Alvaro Bautista op de tiende positie. Michael van der Mark kende vanaf de twaalfde startpositie geen geweldige race. In tegenstelling tot race 1 op zaterdag slaagde hij er niet in om zich richting de top-tien te knokken, waardoor de Nederlander van BMW bleef steken op de dertiende positie.

De tweede hoofdrace van de World Superbikes in Estoril begint zondagmiddag om 15.00 uur.

Uitslag World Superbikes Estoril - Superpole-race