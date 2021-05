Rea pakt pole voor eerste race in Estoril, P14 voor Van der Mark

Na een succesvol weekend in Aragon zette Kawasaki-coureur Rea zijn goede vorm door in Estoril. Op het Portugese circuit was hij in de slotfase van de kwalificatie flink sneller dan de concurrentie. Met 1.35.876 was hij twee tienden sneller dan Scott Redding. Beide coureurs eindigden onder het oude ronderecord.

Alex Lowes eindigde net als teamgenoot Rea op de eerste rij, de Britse coureur werd derde op bijna twee tienden. Toprak Razgatlioglu werd vierde voor merkgenoot Garrett Gerloff. BMW-rijder Tom Sykes gaf bijna een halve seconde toe op de zesde plaats. Michael Ruben Rinaldi werd zevende voor Eugene Laverty en Lucas Mahias. Tito Rabat klokte de tiende tijd en slaagde er niet meer in zich verder te verbeteren nadat hij in de eerste bocht rechtdoor schoot. De voormalig MotoGP-rijder kent tot nu toe een moeizaam seizoen.

Nieuwbakken Yamaha WSBK-rijder Andrea Locatelli werd elfde voor Honda's Alvaro Bautista. Jonas Folger werd dertiende voor Michael van der Mark. Hij werd aan het begin van het weekend geplaagd door technische problemen waardoor hij flink wat tijd verloor in de eerdere trainingen. Ook op zaterdagochtend liep het nog niet helemaal naar wens. In de kwalificatie stond Van der Mark na de eerste run op de dertiende plaats, met de zachtere kwalificatieband slaagde de Nederlander er niet in zijn positie te verbeteren. Hij eindigde op de veertiende plaats en heeft zaterdagmiddag flink wat inhaalwerk te doen.

De eerste race van het WK Superbikes begint zaterdagmiddag om 15.00 uur.

Uitslag Superpole WSBK Estoril