Eerste race in Estoril prooi voor Redding, Van der Mark zevende

Na de kwalificatie in Estoril werd van een zestal rijders een rondetijd afgenomen vanwege het niet respecteren van gele vlaggen. Voor polesitter Jonathan Rea en nummer twee Scott Redding had dat geen gevolgen, maar Alex Lowes zakte hierdoor bijvoorbeeld terug van de derde naar de tiende positie. Hierdoor promoveerde Toprak Razgatlioglu naar de eerste startrij. Rea kwam aardig weg, maar zag zowel Redding als Razgatlioglu langszij komen in de eerste bocht. Later in de openingsronde slaagde Michael Rinaldi daar ook in op de tweede Ducati.

Rinaldi kon het tempo van teamgenoot Redding en Razgatlioglu niet volgen en moest meteen een gaatje laten vallen, tot Rea in de derde ronde orde op zaken stelde. De kampioen van Kawasaki ging voorbij aan de Italiaan en begon zijn jacht op de koplopers, die een kleine twee tellen voorsprong hadden. Stukje bij beetje werd de marge kleiner en in de laatste zes ronden kon Rea de aanval openen op Razgatlioglu. De positiewisselingen tussen beiden zorgden er echter voor dat Redding een gaatje kon slaan en relatief onbedreigd naar zijn tweede zege van het seizoen kon rijden.

Ondanks enkele inhaalacties hield Razgatlioglu stand in de strijd om de tweede positie, hij kwam bijna negen tienden na Redding over de finish. Rea volgde op 0,038 seconde van de Turkse Yamaha-rijder op de derde plek. Rinaldi viel in de slotfase snel terug en zag Garrett Gerloff nog voorbij komen voor de vierde positie. De tweede Ducati-coureur werd zodoende vijfde. Chaz Davies zorgde er op de GoEleven Ducati voor dat het Italiaanse merk drie machines bij de eerste zes had, want de Brit bleef Michael van der Mark voor. De nieuwe man van BMW kwam in de kwalificatie niet verder dan de veertiende tijd, maar mocht door straffen van andere rijders als twaalfde aan de race beginnen. Uiteindelijk klom Van der Mark in de race op naar de zevende stek, kort gevolgd door Alvaro Bautista. De uit de MotoGP overgekomen Tito Rabat werd negende, Andrea Locatelli completeerde de top-tien.

Het World Superbike-weekend in Estoril gaat zondagmiddag om 12.00 uur verder met de Superpole-race. Om 15.00 uur staat vervolgens de tweede hoofdrace op het programma.

Uitslag World Superbike Estoril - Race 1