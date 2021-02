Tanak na eerste dag op kop in Arctic Rally

Het WRC-circus is dit weekend neergestreken in Lapland, een echte klassieker op de kalender. Toch werd pas laat duidelijk dat het wereldkampioenschap naar de Finse regio zou gaan. Aanvankelijk stond de wedstrijd in Zweden op het programma, maar die werd vanwege het coronavirus geschrapt. Het voordeel van de verhuizing naar Lapland is dat er in ieder geval sneeuw ligt. Temperaturen lagen vrijdag rond het vriespunt en het managen van de banden was van groot belang.

Tanak was vrijdag de snelste in de eerste proef over 31 kilometer terwijl wereldkampioen Sebastien Ogier behoorlijk nadeel had van zijn eerste startplek. Op de verse sneeuw verloor de Fransman best wat snelheid. Hij eindigde daardoor op de negende plaats. Tanak was 3,6 seconden sneller dan Craig Breen, Kalle Rovanpera gaf al 10,6 seconden toe omdat hij wat tijd verloor door een aanrijding met een sneeuwwal. Thierry Neuville werd vierde op 12,4 seconden. Elfyn Evans maakte de top-vijf compleet.

De tweede proef van de dag was ook weer een prooi voor Tanak terwijl Rovanpera zijn Toyota Yaris op de tweede plaats aan de finish bracht. In die tweede proef gaf hij 9,8 seconden toe op de man uit Estland. Breen werd derde terwijl Oliver Solberg (de zoon van Petter) op de vierde plaats eindigde. Evans maakte de top-vijf opnieuw compleet.

Tanak heeft na twee proeven al een voorsprong van 16,2 seconden in het tussenklassement. Breen staat tweede voor Rovanpera. Neuville bezet momenteel de vierde plaats, hij staat op 29,8 seconden. WK-leider Ogier volgt op 49,8 seconden, goed voor de negende plaats.

Zaterdag staan er zes proeven op het programma, drie in de ochtend en op de terugweg ook nog drie in de middag.

WRC Arctic Rally - Stand na twee etappes