Met achttien overwinningen in het WRC is Mikkola nog altijd een van de tien meest succesvolle rallyrijders aller tijden. Ook zijn klasseringen in het wereldkampioenschap rally’s liegen er niet om: in 1983 werd Mikkola in een Audi Quattro wereldkampioen, maar daarnaast eindigde hij ook drie keer op de tweede plaats en drie keer op de derde positie. Zeven van zijn overwinningen pakte hij in thuisland Finland - hoewel ze niet allemaal meetellen voor de 18 overwinningen in het WRC, omdat de rally niet altijd onderdeel van het WK was.

Zoals vele Scandinavische rallygrootheden begon Mikkola zijn carrière in een Volvo, maar tegen de jaren ’70 werd hij al meer geassocieerd met Ford. In een Escort RS won hij de East African Safari Rally van 1972, die niet voor het WK meetelde. Een jaar later debuteerde Mikkola in het WRC en in 1974 volgde zijn eerste overwinning: in opnieuw een Escort was hij de snelste in de Rally van Finland. In 1975 boekte hij twee overwinningen: aan de zijde van huidige FIA-president Jean Todt won hij in Marokko in een Peugeot 504, om daarna met een Toyota Corolla opnieuw te winnen in Finland. De daaropvolgende jaren bleef Mikkola met zijn gelijknamige team rijden met Toyota’s en Peugeots, totdat hij in 1978 fabriekscoureur werd voor Ford. Met een Escort RS1800 MkII won hij de Rally van Groot-Brittannië en stond hij nog twee keer op het podium, waarmee hij met bijrijder Arne Hertz derde werd in het kampioenschap.

Hannu Mikkola (links), Ari Vatanen en Pentti Airikkala Photo by: Motorsport Images

In 1979 wist Mikkola zelfs vier rally’s te winnen, maar in de strijd om de eerste WRC-titel kwam hij één puntje tekort op Bjorn Waldegard. Het jaar daarna eindigde hij, zonder een rally te winnen, opnieuw op de tweede plaats in de titelstrijd door vijf keer op het podium te eindigen in een Ford Escort RS1800 en een Mercedes 500 SLC. Voor 1981 volgde de overstap naar het fabrieksteam van Audi, waar hij meehielp de revolutionaire Audi Quattro te ontwikkelen. Verspreid over de eerste twee seizoenen won Mikkola vier rally’s, maar met vier overwinningen en drie tweede plaatsen in 1983 legde hij dat jaar beslag op zijn eerste wereldtitel. Vier uitvalbeurten konden daar niets aan veranderen.

Hannu Mikkola, Arne Hertz, Audi Quattro op weg naar de overwinning in de Rally van Finland 1983, het jaar waarin zij de titel bemachtigden. Photo by: Motorsport Images

Mikkola slaagde er niet in om zijn titel te verdedigen in 1984, maar met een zege en zeven podiumplaatsen werd hij wel weer tweede in het kampioenschap. De komst van de kleinere, wendbaardere Group B-auto’s met vierwielaandrijving maakten het Audi lastig en Mikkola werd door het in Ingolstadt gevestigde merk niet meer het heel seizoen ingezet. Daardoor was het voor de Fin, die inmiddels halverwege de veertig was, lastig om de Quattro met korte wielbasis onder de knie te krijgen. Na de afschaffing van de Group B-reglementen nam Mikkola in 1987 plaats in de grote Audi 200 quattro in de Group A. Met die auto pakte hij de winst in de Safari-rally, gevolgd door P3 in de Akropolis-rally. Dat bleken de laatste keren dat hij in de top-drie van een WRC-rally zou eindigen, hoewel hij daarna nog vier seizoenen uitkwam in de tegenvallende Mazda 323. Mikkola’s laatste WRC-deelname was natuurlijk de Rally van Finland in 1993, waarin hij op 51-jarige leeftijd met een Toyota Celica op plek zeven eindigde.