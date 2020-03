24 uur Nürburgring uitgesteld tot eind september

Dit jaar wordt de 24 uur van de Nürburgring voor de 48ste keer verreden. Volgens de oorspronkelijke kalender van het VLN-kampioenschap, waarvan de race deel uitmaakt, zouden de teams tussen 21 en 24 mei neerstrijken in de Eifel voor 24 uur racen over de Nordschleife en het Grand Prix-circuit van de Nürburgring. De kwalificatieraces voor het evenement zouden eind april plaatsvinden, maar het coronavirus heeft roet in het eten gegooid.

Organisator ADAC Nordrhein heeft door de uitbraak van het virus moeten besluiten om de race uit te stellen naar het laatste weekend van september. Het evenement wordt volgens de nieuwe planning dus afgewerkt tussen 24 en 27 september, terwijl de kwalificatierace helemaal komt te vervallen. De organisatie heeft al aangekondigd dat gekochte tickets voor de 24-uursrace geldig blijven voor de nieuwe datum, terwijl er ook een mogelijkheid is om geld terug te krijgen voor zowel de 24 uur van de Nürburgring als de kwalificatierace. Ook de eerste twee races van het VLN-kampioenschap werden al afgelast, waarna besloten is op 7 november een extra race in te plannen.

Voorzitter Peter Meyer van ADAC Nordrhein spreekt van een moeilijk besluit om het evenement uit te stellen, maar is vol vertrouwen dat de race in september alsnog afgewerkt kan worden. “Dit was geen makkelijk besluit en uiteindelijk zagen wij de nu gekozen variant als het beste compromis. We zijn op dit moment optimistisch dat we de race kunnen organiseren, maar er zijn natuurlijk meerdere factoren die daar een invloed op hebben. Ten slotte hopen we nu op de noodzakelijke samenwerking tussen alle partners van het evenement om de consequenties van de huidige situatie op te vangen en om de toekomst van de autosport op de Nordschleife veilig te stellen.”

Zware crash tijdens 24 uur Nürburgring 2019: