VIDEO: Mercedes komt goed weg bij zware crash op Nordschleife

In de 6-uursrace van de Nürburgring-Langstrecken-Serie (voorheen bekend als VLN), liep het fout toen veel verkeer zich samenpropte op de lange rechte lijn tijdens de derde ronde. In zijn Haupt-Mercedes-AMG GT3 #6 was Assenheimer in een strijd verwikkeld met de andere Mercedes van GetSpeed met Matthieu Vaxivière aan het stuur.

En toen gebeurde er dit.

Bekijk de crash (4:12:23)

"We kamen in het verkeer terecht waardoor we 20 tot 30 kilometer trager Döttinger Höhe opdraaiden", vertelt Assenheimer aan Motorsport.com. "De groep die vijftig meter achter ons zat kwam daar veel sneller uit en sloot bij ons aan. Ik had de mogelijkheid om ofwel naar links of naar rechts te gaan. Ik ben dan vrij ver naar links uitgeweken en zat bijna een meter van het gras. Die lijn heb ik aangehouden. Toen werd ik achteraan lichtjes aangetikt. Daardoor week ik uit."

Die tik kwam van Nederlander Jules Szymkowiak in de GetSpeed-Mercedes #23, die daardoor drie minuten tijdstraf kreeg. Assenheimer verwijt Szymkowiak echter niets: "We zijn allemaal racers. We proberen altijd het maximale eruit te halen en vechten voor elke kans. Dit is gewoon pech, zoals het gebeurd is."

Assenheimer bleef ongedeerd bij zijn zware crash in de vangrails, op wat nekpijn na. Het had zelfs veel erger kunnen aflopen omdat hij rakelings werd gemist door de KCMG-Porsche van Josh Burdon. "Ik dacht dat hij op me in zou rijden", getuigt Assenheimer nog. "Daar heb ik veel geluk gehad dat hij snel heeft gereageerd en de kant is ingereden, half door het gras. Daardoor heeft hij met met een paar centimeter gemist. De impact was achteraan en daardoor is de auto over de kop gegaan. Dan denk je 'dit gaat pijn doen' Maar door het tollen kwam er veel energie vrij. Ik heb geluk gehad, ook dat ik niet naar de rijlijn ben gekatapulteerd."