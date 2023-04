Lawson direct trefzeker in Japan: “Soms voelt het als F1”

Na het openingsweekend in de Super Formula op de Fuji Speedway staat Liam Lawson op de tweede plaats in het klassement. De Nieuw-Zeelander heeft 27 punten, veertien stuks minder dan de lijstaanvoerder. Dat is Tomoki Nojiri, zijn teamgenoot bij Team Mugen en de regerend tweevoudig kampioen in de Japanse raceklasse.

Na twee seizoenen in de FIA Formule 2 heeft Red Bull Lawson dit jaar ondergebracht in de Super Formula, een aanpak waarmee Pierre Gasly in 2017 ook al te maken kreeg. “Toen ik hier in Japan arriveerde, wist ik al dat het niveau in het kampioenschap ontzettend hoog is. Ik ken namelijk veel coureurs die hier in het verleden al hebben geracet”, reageert Lawson na het weekend op Fuji. “De concurrentie bestaat uit jongens die hier al lange tijd actief zijn. Ze hebben veel ervaring en maken dus niet veel fouten. Ze zijn heel snel.”

“Waar ik van onder de indruk ben, is het hoge niveau van de teams en wagens. Dat had ik niet verwacht. De manier waarop de teams werken is indrukwekkend”, vervolgt Lawson. “De auto is echt heel snel, sneller dan een Formule 2-wagen. Het zit veel dichter bij een Formule 1-auto. In sommige bochten voelt het zelfs als een F1-wagen. Het downforceniveau is best uitzonderlijk.”

Blij met zege, oneens met straf

Met het annuleren van de vrije training begon het weekeinde niet ideaal voor Lawson. “Ik had nog nooit op dit circuit gereden, dus ik was enigszins teleurgesteld dat de vrije training werd geschrapt”, zegt de 21-jarige coureur. “Ik wist dus niet wat ik van de kwalificatie kon verwachten, maar de auto was echt goed. Het team heeft het geweldig gedaan. Door het wegvallen van de vrije training moesten we gokken met de basisafstelling. Het is indrukwekkend dat ze zo’n sterke wagen hebben afgeleverd. Ik ben heel blij met mijn zege in Race 1.”

In Race 2 incasseerde Lawson een tijdstraf van vijf seconden omdat hij achter de safety car een te groot gat liet vallen naar zijn voorganger en teamgenoot Nojiri. Op deze manier konden beide rijders een pitstop maken tijdens de neutralisatie, zonder veel tijd te verliezen. De stewards vonden echter dat Lawson niet volgens de regels handelde en legden hem een straf op. De coureur is het daar niet mee eens, zeker omdat het rijgedrag van de toenmalige raceleider Toshiki Oyu onbestraft bleef.

“De leider ging snel, langzaam, snel, langzaam. Heel agressief. Hij deed hetzelfde als ik. Ik was me bewust van het gat naar de auto voor me, maar de leider was zo onberekenbaar. Om die reden was zeker de helft van het gat dat ik had niet met opzet”, moppert Lawson, die door zijn straf van P3 terugviel naar P5, tegenover onder meer Motorsport.com. “Dus ik snap niet waarom ik wel word bestraft en hij niet. Maar de regels zijn de regels, gok ik.”