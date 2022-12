Vijf jaar geleden eindigde Pierre Gasly als tweede in het Japanse Super Formula-kampioenschap. Daarna kon hij instappen bij Toro Rosso in de Formule 1. In de Japanse paddock kijkt men nog met veel plezier terug op het seizoen van Gasly. Dat komt mede omdat sindsdien geen enkele andere Red Bull-junior in de buurt is geweest van het evenaren van de resultaten van de Fransman, maar ook omdat het imago de Super Formula als belangrijke opstapklasse sindsdien wat vervaagd is. Red Bull-reservecoureur Liam Lawson hoopt volgend jaar dat imago weer te versterken. De Kiwi gaat in 2023 aan de slag in het Japanse kampioenschap, bij hetzelfde team [Mugen] als waar Gasly bij reed. Net als Gasly heeft hij er twee seizoenen in de Formule 2 opzitten en ook Lawson is 21 jaar oud als het seizoen begint. Hij krijgt met Tomoki Nojiri te maken met een sterke Honda-rijder binnen hetzelfde team.

Lawson onderschat de grootte van de uitdaging absoluut niet. Hij wil indruk maken om een zitje bij AlphaTauri voor 2024 te bemachtigen. Hij heeft het kampioenschap zelfs op de voet gevolgd sinds 2019, toen landgenoot Nick Cassidy kampioen werd. “Het duidelijkste wat ik begreep na het kijken van de Super Formula, is hoe goed de lokale coureurs zijn”, vertelt Lawson in een exclusief interview aan Motorsport.com. “Puur omdat je in de Formule 2 gereden hebt of betrokken bent geweest bij de Formule 1, betekent niet dat je het hier meteen goed doet. In feite doen de meeste rijders dat niet. Zelfs Pierre had het in zijn eerste paar races lastig. En na mijn ervaring bij de test kan ik begrijpen dat het moeilijk is. In de test bestond de top-tien uit allemaal Japanse rijders. Ik wist dat ik niet meteen de goede snelheid zou hebben. Dat zal moeite gaan kosten, dus het gaat allemaal om het zo snel mogelijk boeken van progressie.

Eerste test Suzuka

Eerder deze maand deed Lawson zijn eerste ervaring op met de Super Formula-bolide in de post-season-test op Suzuka. Hij was de enige coureur van Mugen die in actie kwam. Tweevoudig kampioen Nojiri bleef langs de zijkant en keek toe. Dat maakte niet veel uit, aangezien er volgend jaar toch met nieuwe aerodynamica wordt gereden. Onder toeziend oog van race-engineer Kaito Tsuji reed Lawson in totaal 138 ronden verspreid over twee dagen. Zijn snelste tijd op de eerste dag was niet meer dan een seconde trager dan de snelste ronde. Ondanks een wat rustigere tweede dag, waren de eerste indrukken die Mugen van de Nieuw-Zeelander kreeg goed, en dat gevoel was wederzijds. “Het team is best wel indrukwekkend”, zegt Lawson. “Het is een iets groter team dan dat ik gewend ben in F2. Iedereen is erg gefocust en professioneel. Ze hebben me welkom geheten en gesteund toen ik aankwam. Ik was onder de indruk van hoe snel de monteurs waren. We maakten complexe veranderingen die we normaal niet zouden doen binnen een sessie. Toen ze dingen uitlegden, maakten ze alles duidelijk en gaven ze veel details.”

De taalbarrière en de daarbij komende problemen met communicatie worden vaak genoemd als een van de lastigste dingen voor buitenlandse coureurs in Japan, maar volgens Lawson doet Mugen er alles aan om te zorgen dat deze problemen volgend jaar niet voor zullen komen. “Om heel eerlijk te zijn is het tot nu toe minder erg dan ik verwachtte. Het team heeft het heel goed gedaan door te zorgen dat de jongens waar ik het meest mee werk allemaal Engels spreken, en goed zijn in dingen uitleggen. Soms tekenen ze grafieken en dingen om het duidelijk te maken als het te moeilijk is om het uit te leggen in woorden.”

Tekst gaat verder onder de foto

Liam Lawson test de Red Bull RB18 in Abu Dhabi. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sterke teamgenoot

Doordat Lawson teamgenoot is van Nojiri is het onvermijdelijk dat hij vergeleken gaat worden met de regerend kampioen. Dat heeft wellicht voor- en nadelen. Zeker in de kwalificatie, omdat Nojiri in 2022 zes van de tien pole-positions behaalde. “Er is druk, maar ik kan leren van de beste. Dat is mooi. Ik zit in de best mogelijke positie met het beste team, samen en tegen Nojiri. Ik ga een hoop leren over de wagen. Het is belangrijk voor me om toegang te hebben tot de data van de beste rijder. [Bij de test op Suzuka] stond hij helemaal open voor alles wat ik hem vroeg. Hij wandelde ook samen met ons over de baan, dat was fijn. Hij heeft veel ervaring op Suzuka, dus hij kon me een paar aanwijzingen geven, en dingen vertellen over procedures in de auto. Dat is belangrijk als ik naar alle nieuwe banen ga, ik heb dat zo veel mogelijk nodig.”

Het moment om in te stappen in de Super Formula kan eigenlijk niet beter voor Lawson. Volgend jaar wordt er voor het eerst sinds 2019 een nieuwe auto geïntroduceerd. De Dallara SF23 is eigenlijk meer een upgrade van de bestaande SF19, maar de veranderingen aan de aerodynamica [ontworpen om iets minder downforce en veel minder vuile lucht te creëren], en de nieuwe banden van Yokohama zullen leiden tot een complete reset van de verhoudingen. Het kan ook nadelen hebben, aangezien Mugen zijn voorsprong kan verliezen. De verandering in de verhoudingen zullen echter niet zo dramatisch zijn als ze waren in 2019. Hoe dan ook heeft Lawson nog maar een test op Suzuka voordat het seizoen begint. Daarna gaat hij voor de seizoensopener voor de allereerste keer naar Fuji. “De nieuwe aerodynamica kan iets goeds zijn, omdat ik in F1 getest heb en ze hier dezelfde richting ingaan met het feit dat de vloer belangrijker wordt voor de aerodynamica. Daarom is het potentieel goed, en hopelijk kan ik het team iets brengen. Normaal gesproken pas ik me snel aan aan nieuwe auto’s, puur vanwege de verschillende wagens waarin ik al heb gereden. Niet alleen single-seaters, maar ook dingen als de DTM. Hopelijk kan ik me snel aanpassen aan de circuits. Ze zijn old school, zoals de banen thuis [in Nieuw-Zeeland], maar we kunnen de wagen niet testen buiten officiële sessies, dus simulatorwerk wordt erg belangrijk.”

Tekst gaat verder onder de foto

Liam Lawson in Abu Dhabi. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Super Formula betere F1-graadmeter dan F2

Het is duidelijk dat Lawson van de kans geniet om zich te bewijzen in de Super Formula, zeker na een paar frustrerende seizoenen in de Formule 2. Hoewel hij vier sprintrace-overwinningen pakte met Carlin, waren een gebrek aan pole-position en zeges in de hoofdraces een bron van irritatie. Hij weet wat voor waarde Red Bull hecht aan de Super Formula, en dat een prestatie zoals Gasly zijn kansen voor een F1-zitje kan verhogen. “Alle problemen die we dit jaar hadden kwamen in de kwalificatie of de hoofdraces opzetten. We hebben een hoop punten verloren. Op pure snelheid, zeker in de races, was onze pace goed. Een van de meest frustrerende dingen is het verschil tussen een F2- en een F1-wagen, en dat je geschiktheid voor F1 beoordeeld wordt in de F2. Super Formula ligt dichter bij F1, en mensen zijn zich daar van bewust. Het wordt waarschijnlijk het meest belangrijke moment voor mijn toekomst.”

Red Bull-talentenscout Helmut Marko is sinds de coronapandemie niet meer in de Japanse Super Formula-paddock geweest, maar de niet snel tevreden Oostenrijker zal zijn protegé waarschijnlijk wel in actie willen zien. “Elk seizoen is hetzelfde, je moet vechten voor het kampioenschap”, zegt Lawson na een vraag over de doelen die Marko gesteld heeft. “Van mijn kant wil ik sowieso winnen. Het doel is om in F1 te komen, maar ik wil het in dit kampioenschap ook erg goed doen.”

Het zou verkeerd zijn om te zeggen dat het nu of nooit is voor de F1-kansen van Lawson. Nyck de Vries is zeven jaar ouder en maakt volgend jaar zijn fulltime-debuut in F1 bij AlphaTauri. De verwachting is dat het voor Lawson echter wel een programma wordt van een jaar in Japan. “Waarschijnlijk wel”, antwoordt de Kiwi op de vraag of dit zo gaat zijn. “Maar het goede nieuws is, is dat ik mijn leeftijd mee heb. In Nieuw-Zeeland mag je in auto’s racen vanaf je dertiende. Ik ben nu twintig, maar ik heb al twee seizoenen in de Formule 4, twee seizoenen in de Formule 3 en twee jaar in de Formule 2 gereden. Nu doe ik Super Formula. Ik heb daar best wel geluk mee. Maar aan de andere kant wordt het een erg belangrijk jaar voor mijn carrière.”