Sauber-junior Théo Pourchaire won in zijn derde seizoen in Formule 2 de rijderstitel, maar dit leverde de Fransman geen vast stoeltje in de koningsklasse op. Merkwaardig genoeg blijft de F1-grid in 2024 ongewijzigd, nadat Logan Sargeant eerder deze week beslag had gelegd op een nieuw contract bij het team van Williams.

Voor Pourchaire daarom reden genoeg om rond te kijken en op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Zodoende is de 20-jarige coureur uitgekomen op een avontuur in de Japanse Super Formula. Deze raceklasse zit qua snelheid en downforcelevels tussen F2 en F1 in. Meerdere coureurs hebben dit pad bewandeld alvorens een vast plekje in de Formule 1 te scoren. Een goed voorbeeld hiervan is Pierre Gasly, die in 2017 deelnam aan de Japanse single seater-kampioenschap. Dit uitstapje leverde hem vervolgens een plek bij Toro Rosso op. Een recenter voorbeeld is Liam Lawson, die het afgelopen jaar deelnam aan de Super Formula en in hetzelfde jaar vijf races mocht invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo.

Pourchaire neemt deze week namens Toyota-team Impul deel aan een driedaagse rookie-test op Suzuka. Volgens de Fransman heeft Lawson laten zien dat deze raceklasse de perfecte voorbereiding is voor de Formule 1. “Toen hij in de F1-auto stapte, was hij meteen erg snel”, stelt Pourchaire. “Hij is een geweldige coureur, ik ken hem goed. Super Formula heeft geweldige auto’s. De banen zijn lastig, Suzuka heeft veel hogesnelheidsbochten. Het is dus belangrijk om zelfverzekerd te zijn en vertrouwen te hebben in de auto. Dat is waar het in Formule 1 ook om draait. Super Formula is momenteel plan A, maar niks staat nog vast. Ik ben in gesprek met verschillende teams en ook met de Sauber Academy voor financiële ondersteuning.”

Na Oscar Piastri en Felipe Drugovich is Pourchaire de derde F2-kampioen op rij die niet direct een plekje in de Formule 1 heeft bemachtigd. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld, want het is mijn droom om een F1-coureur te zijn. Er is volgend jaar geen plek voor me, maar dat is oké. Ik ben pas twintig jaar oud, ik ben nog superjong. Laten we het einde van 2024 afwachten, dan lopen veel contracten van coureurs af. Ik zal mezelf volgend jaar bezighouden en mezelf zo veel mogelijk laten zien. Het is anders nu ik een F2-kampioen ben. Daarvoor had ik in mijn carrière geen grote titels gewonnen.”

De F2-kampioen van 2021, Oscar Piastri, koos er na zijn kampioenschap daarentegen wel voor om een jaar aan de zijlijn te staan, voordat hij een vast stoeltje bij McLaren aangeboden kreeg. Volgens Pourchaire is het voor hem echter uiterst belangrijk om te blijven racen. “Ook voor mijn fysieke en mentale gesteldheid, zodat ik mee blijf doen om kampioenschappen en onder druk sta. Als ik naar F1 wil, denk ik dat ik mezelf in andere competitieve raceseries moet laten gelden en races winnen, kwalificatierondes rijden, in de regen rijden, auto’s inhalen. Een jaar lang aan de zijlijn staan is haalbaar, maar erg zwaar. Oscar deed het en nu rijdt hij in F1. Hopelijk kan ik me daarbij aansluiten.”

Ritomo Miyata bewandelt daarentegen het tegenovergestelde pad. De 24-jarige Japanner won dit jaar de Super Formula-kampioenschap met acht punten voorsprong op Lawson. In 2024 komt Miyata namens Rodin Carlin in actie in het Formule 2 kampioenschap.