Hoe ziet de toekomst eruit voor de iconische Isle of Man TT?

Om te beginnen: zou je kunnen uitleggen wat wegracen zo aantrekkelijk maakt voor rijders en fans?

“Wel, de TT is natuurijk het grootste evenement ter wereld als het gaat om wegraces voor motoren, en wat betreft de aantrekkingskracht gaat het volgens mij om een combinatie van een paar belangrijke ingrediënten. Ten eerste is er het pure spektakel. Volgens mij heb ik nog nooit iemand ontmoet die de TT heeft bezocht en niet onder de indruk was van het spektakel. De afgelopen jaren hebben we veel mensen uit de Formule 1-wereld op bezoek gehad en die werden allemaal van hun stuk gebracht door wat ze zagen. Een ander belangrijk ingrediënt is historie. De TT is het oudste evenement in de motorsport. Motorracen is hier geboren. Alles wat met de TT te maken heeft, zit in het DNA van de motorsport verweven. De iconische plaatsnamen, de bekende rijders die hebben deelgenomen... Simpelweg de enorme uitdaging die deelname aan deze race vormt. Ten derde vindt de wedstrijd plaats in een prachtige en unieke setting. Het gigantische circuit is 64 kilometer lang, kronkelt door dorpjes en stadjes en loopt over een berg, het bevindt zich op een prachtig groen eiland in het midden van de Ierse Zee. Ik denk dat die drie dingen bij elkaar de TT zo aantrekkelijk maken.”

Actie tijdens de Isle of Man TT. Foto: Honda

Staat het evenement ook niet voor vrijheid? In een wereld waarin alles steeds meer gereguleerd raakt?

“Ja, dat denk ik wel. Toen ik begon bij de TT, waren het andere tijden. Dat was meer dan een decennium geleden en het evenement stond er niet bepaald goed voor. Het element van gevaar dat er altijd is geweest en er ook altijd zal blijven, werd misschien niet heel goed gemanaged, maar er werd ook niet goed over gecommuniceerd. Ik heb het altijd belangrijk gevonden dat je het onderwerp gevaar niet uit de weg gaat, maar er open over praat en uitlegt dat het deel uitmaakt van de uitdaging en de aantrekkingskracht van deze race. En vervolgens moet je gelijk doorgaan met uitleggen hoe serieus je de maatregelen neemt die het risico zo klein mogelijk moeten houden. Het gaat erom dat je accepteert dat het voor de buitenwereld een van de meest riskante vormen van sport lijkt om aan deel te nemen. En ik denk dat die insteek echt geholpen heeft. Daarnaast is de tv-registratie beter geworden en trekt de race veel meer bekijks sinds de digitale wereld is geëxplodeerd: het spectaculaire en het risicovolle van het evenement blijkt het publiek heel erg aan te spreken.”

Ian Hutchinson met Honda op het eiland Man. Foto: Isle of Man TT

Gemotoriseerde sport was een van de eerste extreme sporten. Maar als je tegenwoordig naar de Formule 1 kijkt, lijkt het helemaal niet zo extreem meer, helemaal niet als je het vergelijkt met bijvoorbeeld mensen die met zo’n vleugelpak van een berg springen. De TT blijft echter wel extreem. Hoe ontwikkelt die aantrekkingskracht zich verder? Krijgt de race een steeds jonger publiek?

"Een positieve kant aan de COVID-19-pandemie is dat we voor het eerst onze voet even van het gaspedaal kunnen halen wat betreft het organiseren van het evenement, en eens goed kunnen nadenken over alles wat we doen en hoe we het in de toekomst verder willen gaan doen. Er wordt heel veel onderzoek gedaan en iedereen denkt te weten hoe het verder gaat, maar feit is dat niemand een idee heeft. De pandemie heeft laten zien dat de wereld heel snel kan veranderen."

"Ik denk dat we erg goed voorbereid zijn op een nieuwe toekomst en wat betreft de TT moeten alle opties open worden gehouden als het gaat om hoe alles zich verder ontwikkelt. Maar er is zeker ruimte voor nog meer verandering en innovatie. We hebben in elk geval een zeer interessante fanschare. Aan de ene kant hebben we de zeer loyale, traditionele fans, waar menig tak van sport een moord voor zou doen. En bij het evenement zelf zien we dat elk jaar dertig procent van de bezoekers nieuw is. Ons evenement staat bij mensen op de ‘bucket list’. En we zien ook dat het publiek dat op tv en via de digitale weg de race volgt, steeds verder groeit."

Peter Hickman van 1000 BMW/Smiths Racing BMW. Foto: Dave Kneen

De harde realiteit is dat je zonder evenement geen inkomsten hebt voor het eiland Man of de teams en de rijders. Hoe groot schat je de negatieve impact hiervan in?

"Toen de pandemie zich in het noorden van Europa meldde, werd ineens duidelijk dat er dit jaar geen TT gehouden kon worden. We kregen te horen dat er een politiek besluit zou komen dat het eiland Man de grenzen zou sluiten en dat er allerlei maatregelen zouden worden genomen om de volksgezondheid te beschermen, waaronder het annuleren van de TT. Natuurlijk waren we bedroefd dat het evenement niet door zou gaan, maar we waren opgelucht dat de beslissing al vroeg was genomen."

"De TT is zeer belangrijk voor het toerisme op het eiland Man. Voor hen is het verlies enorm. Die sector ziet in feite een heel jaar verloren gaan. En natuurlijk is er publiek geld nodig om ze daar doorheen te helpen. Ik denk dat het belang van de TT voor de lokale economie nog duidelijker is geworden door de annulering van het evenement. Bepaalde bedrijven op het eiland Man kunnen alleen winstgevend zijn dankzij de TT.”

“De TT zelf stond er redelijk goed voor voordat dit allemaal gebeurde en ik heb er op basis van al het werk dat we de afgelopen periode hebben gedaan vrij veel vertrouwen in dat we sterk terug kunnen keren. We staan in contact met de teams en ook zij staan er relatief goed voor. Natuurlijk wordt sponsoring de komende tijd een lastig verhaal in de motorsport en in de sport in het algemeen. En degenen die voor hun bestaan afhankelijk zijn van hun deelname aan de TT, hebben in een oogwenk hun inkomen volledig zien verdampen."

"We hebben momenteel een situatie hier dat er maar beperkt gereisd mag worden. Je mag van het eiland af en terugkeren, maar dan moet je wel twee weken in quarantaine. Hopelijk gaan de grenzen snel weer open en kan de bezoekerseconomie snel weer gaan draaien. En hopelijk kunnen we dan ook gaan denken aan het evenement van volgend jaar.”

Conor Cummins van Milenco by Padgetts Motorcycles Honda. Foto: Dave Kneen

We hebben met vooraanstaande namen uit de autosport en motorsport gesproken over decarbonisatie. We zien meer en meer elektrificatie en er zijn al enkele extreem snelle motorfietsen. Verwacht je dat zij uiteindelijk de hele show zullen overnemen?

"We hebben al een goed deel van een decennium een elektrische klasse bij de TT. Daar zou dit jaar geen sprake van zijn. Dat zou even op pauze worden gezet, omdat de autoindustrie en motorindustrie niet helemaal op een lijn zitten als het gaat om schone technologie. Het mag duidelijk zijn dat het einde nadert voor de interne verbrandingsmotor. Veel autofabrikanten stoppen met het produceren van benzine- en dieselauto’s."

"We zien steeds meer hybride en elektrische technologie ontwikkeld worden in de autoindustrie, terwijl de motorindustrie er relatief langzaam mee aan de slag gaat. De grote spelers - grote de Japanse en Europese merken - zijn hier nog niet veel mee bezig. Maar misschien gebeurt het werk achter de schermen. Waarschijnlijk komt dat doordat er veel minder druk op de motorindustrie staat dan op de autoindustrie. Ik heb persoonlijk echter het gevoel dat we een goede tien jaar achterlopen op de autoindustrie.”

Shinden Hachi van Mugen. Foto: Mugen

Je hebt een spectaculair evenement in handen, de oudste motorrace ter wereld. De wedstrijd is over de hele wereld bekend en heeft ook nog enorm veel potentie. Zie je het ooit deel uitmaken van een kampioenschap? Je hebt dit fantastische kroonjuweel maar al het racen eromheen lijkt nogal gefragmenteerd. Als je kijkt naar Le Mans, dan zie je dat ze er een heel kampioenschap omheen hebben gebouwd. Hetzelfde geldt voor de Indy 500. Valt er niet iets voor een wegracekampioenschap te zeggen waarbij de TT het hoogtepunt van het seizoen vormt?

"Hier is eerder naar gekeken en recent nog. En dat kende geen goede afloop. Het motorracen op de afgesloten openbare weg staat er in andere contreien op het moment niet zo heel goed voor. En misschien is het ook wel een beetje op een splitsing aangekomen. Maar de TT is in dat opzicht een verhaal apart. Of we profijt zouden hebben van een kampioenschap? Het kan zeker een uitdaging zijn om een race dat eens per jaar verreden wordt 52 weken lang in de belangstelling te houden. Maar we zijn een uniek evenement dat georganiseerd wordt door de overheid. Dat maakt het lastig om bepaalde commerciële beslissingen te nemen die anderen die jullie gesproken hebben, wellicht veel sneller kunnen nemen. Ik vind dat we niets moeten uitsluiten, zeker niet nu, maar het is niet iets wat ik op de korte termijn zie gebeuren, want ik zie nog genoeg ander laaghangend fruit waarmee de TT aan het werk kan.”

Dean Harrison, 1000 Kawasaki/Silicone Engineering Foto: Dave Kneen

Hoe ziet het eruit voor 2021? Ben je optimistisch dat je dan weer een TT op het eiland Man kunt houden?

“Net als iedereen zijn we aan het kijken naar hoe alles zich in de rest van het wereld ontvouwt en wat er met andere live-evenementen gebeurt. De MotoGP is al begonnen en het wereldkampioenschap Superbike begint dit weekend. Ik denk dat we daar de komende weken wel veel van kunnen opsteken. Maar ik kan me zo voorstellen dat de hele wereld er rond de jaarwisseling weer compleet anders uitziet dan nu. Maar ja, hopelijk kunnen we snel onze plannen voor 2021 bekendmaken, en dan kan iedereen uitkijken naar een terugkeer naar ons eiland voor de TT van volgend jaar.”