Hoeveel vermogen heeft een MotoGP-motor?

Naar schatting zit het vermogen van een gemiddelde MotoGP-motor boven de 250 pk, naar schatting tussen de 260 en 280 pk. Het exacte vermogen van de MotoGP-motoren is een geheim dat strikt bewaard wordt door de verschillende fabrikanten. Ducati publiceert jaarlijks na de presentatie van haar nieuwe motor een document waarin de technische specificaties van de machine prijsgegeven worden. De Italiaanse fabrikant is al jaren toonaangevend wat betreft motorvermogen en het 1000cc V4-motorblok van de GP23 zit ruim boven de 250 pk. Naar verwachting ligt het daadwerkelijke vermogen nog hoger en varieert het van de 260 tot 280 pk. Met dat vermogen worden snelheden van boven de 350 kilometer per uur bereikt.

Onder de 'motorkap' van de Ducati MotoGP-machine schuilt een krachtbron die 'meer dan 250 pk' aan vermogen produceert. Foto: Ducati

Hoeveel cc heeft een MotoGP-motor?

De motorspecificaties van de MotoGP-fabrikanten verschillen nogal, maar één ding hebben ze gemeen: de cilinderinhoud van een MotoGP-motorblok is 1000cc. Daarbinnen variëren de merken met verschillende concepten. Ducati gebruikt het 90-graden V4-concept terwijl Yamaha bijvoorbeeld gebruikmaakt van een vier-in-lijn concept. De keuze voor het concept heeft gevolgen voor het karakter van de motorfiets, maar is vaak gebaseerd op de rijke historie die een merk heeft met een bepaald concept.

Hoe snel gaat een MotoGP-motor?

Afhankelijk van het type circuit en de omstandigheden op het circuit werkt een MotoGP-motor een rondje af met een snelheid van gemiddeld 160 tot 185 kilometer per uur. De topsnelheid van een MotoGP-motor kan op de lange rechte stukken echter oplopen tot wel meer dan 360 kilometer per uur.

Het huidige snelheidsrecord in de MotoGP staat op naam van Pramac Ducati-rijder Jorge Martin, die tijdens de Grand Prix van Italië van 2022 een topsnelheid haalde van 363,7 kilometer per uur.

Jorge Martin zette in 2022 het snelheidsrecord in de MotoGP op 363,7 kilometer per uur Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Wat weegt een MotoGP-machine?

Het gewicht van een MotoGP-machine wordt bepaald door de mondiale motorsportfederatie FIM en ligt voor 2023 op een gewicht van 157 kilogram. De teams hebben toestemming om de motor met behulp van ballast op gewicht te brengen. Het wegen van de MotoGP-machines gebeurt aan het begin van het seizoen bij de algehele technische controle, maar wordt ook na afloop van trainingssessies gedaan.

Het gewicht van de motor wordt dan gewogen zoals de machine van de baan komt, dus met de brandstoftank en de reguliere hoeveelheden olie en water. Ook wordt extra apparatuur, zoals de transponders voor het registreren van rondetijden, camera’s en elektronische datalogging-apparatuur meegerekend in het totaalgewicht.

Hoe schakelt een MotoGP-motor?

In de MotoGP maken teams gebruik van manuele versnellingsbakken, maar deze zijn speciaal ontworpen voor de topklasse van de motorsport. MotoGP-rijders gebruiken hun linkervoet om te schakelen en er is een speciaal systeem ontworpen zodat ze de koppeling niet hoeven te gebruiken. Dit noemen we een naadloze versnellingsbak. Het is amper voelbaar wanneer rijders van versnelling wisselen.

Wat kost een MotoGP-motor?

Het is nagenoeg onmogelijk om een MotoGP-machine te kopen bij een fabrikant. Omdat machines zoveel complexe techniek bevatten, houden de constructeurs hun machines het liefst in eigen beheer. Het betekent ook dat de satellietteams voor aanvang van het seizoen niet een machine kopen, maar leasen. Het leasen van twee machines voor een coureur kost zo’n twee miljoen euro. Hier zit ook de software bij inbegrepen. Bovendien krijgen de satellietteams er altijd een paar engineers van de fabriek bij die de machine van haver tot gort kennen.

Na haar vertrek uit de MotoGP heeft Suzuki meer laten zien wat er achter het bodywork van de machine zit Foto: Suzuki Motor Corporation