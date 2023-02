Sterker nog, het frustreert HRC-directeur Tetsuhiro Kuwata mateloos dat Honda niet langer voor de muziek oploopt in de koningsklasse op twee wielen. Die dominantie werd de afgelopen jaren langzaam weggepoetst door Ducati, dat onder leiding van Gigi Dall’Igna grote stappen maakte. De formatie uit Borgo Panigale deed dat met verschillende technologische snufjes, met aerodynamische innovaties én een sterk plan om de machine stapsgewijs te verbeteren tot de beste MotoGP-motor van de grid. Het leverde in 2022 voor het eerst in vijftien jaar een wereldtitel op.

“Helaas heeft Ducati een voorsprong”, merkt HRC-directeur Kuwata op in een mediasessie met Japanse journalisten. “Het is enorm frustrerend dat we een achterstand hebben en dat we in de achtervolging zijn. Dat zorgt er ook voor dat we op dit moment niet toekomen aan het proberen van nieuwe dingen. Het eerste doel is om die trend te stoppen, we willen onze achterstand zo snel mogelijk wegwerken.”

Honda was qua succes de laatste jaren al sterk afhankelijk van Marc Marquez. Toen de rijder uitviel door blessureleed, werd de prijzenkast van het bedrijf uit Tokyo amper nog aangevuld. Voor de buitenwereld lijkt het alsof Honda de laatste jaren stilgestaan heeft. Kuwata spreekt dit tegen: “Nieuwe onderdelen zijn niet altijd zichtbaar, het wekt de suggestie dat we stilstaan. Maar dat is zeker niet het geval. We doen mee om nieuwe technologie en ideeën te ontwikkelen. Ducati heeft simpelweg een grote voorsprong en dat heeft enorme gevolgen voor de onderlinge verhoudingen op de baan.”

'Arrogante' houding Honda heeft plaatsgemaakt voor nederigheid

De crisis bij Honda heeft voor een interessante dynamiek gezorgd. Het blakende zelfvertrouwen van een tijd geleden dat soms zelfs duidelijk naar buiten werd gebracht met een arrogante houding, is verdwenen. De kopstukken van Honda zijn nederig en spreken met meer bewondering over de prestaties van andere fabrikanten en een nieuwe poging om de opgelopen achterstand weg te poetsen.

Dit weekend begint in Sepang de MotoGP Shakedown-test waar Stefan Bradl weer meters zal maken met de nieuwe Honda RC213V. Op vrijdag 10 februari gaat vervolgens de eerste van zes officiële testdagen van start. HRC’s nieuwe technisch directeur Ken Kawauchi is daar aanwezig om de voortgang van Honda te monitoren. “We moeten eerst zorgen dat we een respectabel niveau hebben zodat we kunnen vechten voor overwinningen”, aldus Kuwata. “Als dat gebeurt kunnen de engineers een beetje meer ontspannen. Maar dat is op dit moment gewoon niet mogelijk, het doel is om onze achterstand weg te poetsen.”