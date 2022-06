Operatie Marquez geslaagd: "Het was een ingewikkelde ingreep"

De Repsol Honda-coureur werd in de afgelopen twee jaar na zijn crash in de zomer van 2020 maar liefst drie keer geopereerd aan zijn rechter bovenarm. Vorige week werd in Mugello besloten over te gaan tot een vierde operatie. Marquez motiveerde de beslissing om nogmaals een operatie te ondergaan omdat hij “een normaal leven” wil. De coureur kon de afgelopen maanden wel rijden in de MotoGP, maar was na een raceweekend een paar dagen uitgeschakeld omdat hij kampte met vermoeidheid en pijn. Met de operatie wilden de artsen de situatie verbeteren en dat is gelukt, zo leest het communiqué van vrijdagochtend.

“Marc Marquez heeft een succesvolle operatie ondergaan aan zijn rechter bovenarm", schrijft Honda over de ingreep die gedaan werd in de Mayo Kliniek in Rochester (Minnesota). “Het medische team heeft de operatie omschreven als een succes, Marquez kan aan zijn herstel beginnen. In de ingreep die drie uur duurde hebben Dr. Joaquin Sanchez Sotel en zijn team een humerale osteotomie uitgevoerd. Tijdens de ingreep zijn geen complicaties opgetreden. Marquez is aangekomen in de post-operatieve fase van de behandeling en zal de komende dagen in de Verenigde Staten blijven. Vervolgens zal hij terugkeren naar Spanje waar hij zijn herstel kan voortzetten.”

De operatie zou aanvankelijk zo’n anderhalf tot twee uur duren, lieten bronnen binnen Honda weten. Uiteindelijk duurde de ingreep vanwege de complexiteit zo’n drie uur. “De procedure werd afgerond in ongeveer drie uur”, zegt dokter Sanchez. “Ondanks de ingewikkelde aard van de procedure was de uitkomst naar wens. Tijdens de operatie hebben we twee schroeven en een plaatje verwijderd die bij een vorige operatie geplaatst zijn. Daarna hebben we een humerale osteotomie uitgevoerd om de rotatie van de arm te verbeteren. Dat is geslaagd met winst van ongeveer 30 graden externe rotatie. De bovenarm is in de nieuwe positie gestabiliseerd met behulp van een nieuw plaatje en bijbehorende schroeven. We zijn tijdens de ingreep geen onverwachte zaken tegengekomen. We wensen Marc Marquez een spoedig herstel en een succesvol vervolg van zijn carrière.”

Het is niet bekend hoe lang het herstel van Marquez in beslag gaat nemen, al wordt aangenomen dat de coureur zo'n drie tot vijf maanden uit de roulatie ligt. De artsen hebben hem verzekerd dat hij er rekening mee moet houden dat hij dit seizoen niet meer zal rijden.

In Barcelona wordt dit weekend de Grand Prix van Catalonië verreden. Marquez wordt daar vervangen door Stefan Bradl. De updates die Marquez zou gebruiken, zijn nu beschikbaar gesteld aan Takaaki Nakagami.