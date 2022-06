Espargaro op zijspoor bij Honda, Nakagami krijgt Marquez-updates

Marc Marquez maakte vorige week in Mugello bekend zijn voorlopig laatste race gereden te hebben. Hij is donderdag in de Verenigde Staten geopereerd aan zijn rechterarm, de arm waar hij sinds zijn zware val in de Grand Prix van Spanje 2020 hinder van ondervond. Met de operatie moet Marquez “weer een normaal leven krijgen”. Het MotoGP-circus wacht echter op niemand, ook niet op de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen. Bovendien heeft men bij Honda een aardige lijst met werkzaamheden liggen voor de coureurs. Het merk kwam na de magere jaren met een compleet nieuwe motor. Pol Espargaro stond er in Qatar nog mee op het podium, maar hij stelt sindsdien teleur. Na zijn podium in de openingswedstrijd was P9 in de Grand Prix van Portugal het beste resultaat voor de Catalaan.

De nieuwe onderdelen die Honda meebrengt om het huidige prototype te verbeteren, zouden Espargaro kunnen helpen zijn seizoen weer op de rit te krijgen. Maar het is LCR Honda-rijder Takaaki Nakagami die ze dit weekend mag proberen. “Marc heeft tijdens het laatste weekend een nieuw chassis en een nieuwe achterbrug geprobeerd, zeker dit laatste onderdeel is beter. Honda heeft besloten die onderdelen aan Taka te geven, die ook fabriekscoureur is. Ik blijf vechten met de wapens die ik heb, net zoals ik vanaf het begin van het seizoen gedaan heb. Dat is het.”

Een beetje vreemd is het wel. Waarom stelt Honda een satellietrijder boven een van de huidige fabrieksrijders? “Ik ben niet degene die deze vragen stelt. Honda heeft een beslissing genomen en daar moet ik me in schikken”, zegt Espargaro, die op een steenworp afstand van het Circuit de Barcelona-Catalunya ter wereld kwam. “Ik ben een rijder en moet zo hard mogelijk gaan met het pakket dat ik tot mijn beschikking heb. De beslissing wie met welk materiaal mag rijden is aan Honda, je zult de vragen moeten stellen aan de mensen die het daar voor het zeggen hebben. Dat is niet mijn werk.”

"Honda beslist, ik accepteer dat"

‘Polyccio’ kan niet ontkennen dat het toch wel een beetje pijn doet. “Natuurlijk wil ik de nieuwste onderdelen op de motor en zoveel mogelijk updates om de huidige situatie te verbeteren, zeker als het niet goed gaat. Wat je wilt, is dat je nieuwe onderdelen krijgt om de situatie te verbeteren. Dat gaat niet gebeuren dus. We hebben een nieuw chassis en een nieuwe achterbrug, Taka krijgt ze. Het is wat het is, ik ben niet boos. Honda beslist, ik accepteer en doe mijn best met het materiaal dat ik tot mijn beschikking heb.”

Alles wijst er intussen op dat Joan Mir volgend seizoen naast Marc Marquez gaat rijden bij de Honda-fabrieksformatie. De wereldkampioen van 2020 kon donderdag niets zeggen over de onderhandelingen, maar “ik hoop dat er snel nieuws komt”.