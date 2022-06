Zomerse omstandigheden op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar dit weekend de Grand Prix van Catalonië gehouden wordt. Al aan het begin van de eerste vrije training lag de temperatuur van het asfalt boven de 30 graden Celsius, in de middagsessies zal die temperatuur de komende dagen nog veel hoger liggen. En dat maakt het – in combinatie met de hoge bandendegradatie waar het circuit garant voor staat – nu al een interessant weekend.

Met Fabio Quartararo als dominante pion zoekt Yamaha al maanden naar een doorbraak voor Franco Morbidelli, die na de operatie aan zijn knie in 2021 eigenlijk niet weer op niveau gekomen is. Of er conclusies te verbinden zijn aan de eerste training in Barcelona moet nog blijken, maar de Italiaanse VR46-protegé stond in de eerste helft van de sessie aan de leiding. Morbidelli klokte 1.40.695 in de openingsfase van de training, een aardig teken voor de coureur die recent openlijk bekritiseerd werd door Yamaha-teambaas Lin Jarvis. De marge was klein op de beide thuisrijders: Aleix Espargaro op de Aprilia RS-GP en Pol Espargaro op de Honda RC213V.

De tijd van Morbidelli bleef lang staan. Ook bleek al vrij snel dat de bandenslijtage heel hoog lag. Al na de eerste run kwamen coureurs binnen met banden die het flink te verduren hadden gekregen op de 4,7 kilometer lange baan. Met vijf minuten te gaan dook Rins onder de tijd van Morbidelli. De Suzuki-coureur zette een 1.40.631 op de chrono. Hij volgde die run op met 1.40.101. Hij zette de concurrentie daarmee op bijna zes tienden van een seconde. Die tijd was goed voor de eerste plaats bij het vallen van de finishvlag. Maverick Viñales deed een vergeefse poging om de tijd van Rins te verbeteren, maar hij bleef telkenmale steken in de derde sector.

Viñales kwam met zijn laatste poging tot een 1.40.296, goed voor de tweede plaats. Franco Morbidelli eindigde na een goede sessie op de derde plaats voor de broers Espargaro: Aleix op P4, Pol op P5. LCR Honda-rijder Takaaki Nakagami, die dit weekend de Mugello-updates van Marc Marquez tot zijn beschikking heeft, eindigde op de zesde plaats voor teamgenoot Alex Marquez. Miguel Oliveira, vorig jaar winnaar van de Catalaanse GP, werd achtste voor Joan Mir en Enea Bastianini.

Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo eindigde op de dertiende plek en was meer dan een seconde langzamer dan Rins. Ook Francesco Bagnaia kwam er nog niet aan te pas. Hij stond veertiende aan het eind van de eerste training. Jorge Martin was de eerste en enige coureur met een valpartij. Hij verloor controle in bocht 2.

