Marc Marquez reageert op Ducati: "Race niet gratis voor Gresini"

In een interview met het Italiaanse Moto.it liet sportief directeur Paolo Ciabatti van Ducati weten dat hij had vernomen dat Marc Marquez in 2024 voor Gresini racet met een contract dat "praktisch niets" oplevert - oftewel: dat hij niet betaald wordt. Op de donderdag van de Thaise Grand Prix voelt de huidige Repsol Honda-rijder zich genoodzaakt om op deze uitspraken te reageren. "Als een ambitieus persoon die zijn doelstellingen wil bereiken, zet ik het sportieve aspect altijd op de eerste plaats. Maar ik heb niet gezegd dat ik gratis ga racen. Misschien betaalt het team mij ook, dat weet niemand."

Eind 2023 verlaat Marquez zijn huidige werkgever Honda na elf seizoenen en zes wereldtitels om op een Ducati Desmosedici GP23 plaats te nemen. Daarmee kiest hij naar eigen zeggen dus voor het sportieve plaatje. "Ik prijs mezelf gelukkig dat ik dit kan doen en de sport prioriteit kan geven in mijn carrière", vervolgt hij. "Ongeacht mijn beslissing heb ik het altijd op die manier gedaan en dat blijf ik doen totdat ik ermee stop. Of ik later naar een ander leven zoek zodra ik met pensioen ga, zullen we zien. Maar op dit moment wil ik op de baan genieten, dat is ook waar je kunt zien wie het waard is en wie niet."

Daar waar de nabije toekomst van Marquez inmiddels dus vaststaat, is Honda er nog altijd niet in geslaagd om een vervanger aan te trekken. Donderdag kon Motorsport.com onthullen dat Fabio di Giannantonio nu de beste papieren heeft om de 30-jarige rijder uit Cervera in 2024 te vervangen. Miguel Oliveira, een van de huidige RNF Aprilia-rijders, was aanvankelijk de topkandidaat. Honda wil rijders echter slechts een deal voor één jaar aanbieden, waardoor de opties nu zeer beperkt zijn. Di Giannantonio, die volgend jaar bij Gresini juist plaats moet maken voor Marquez, reed zich intussen de afgelopen weken in de kijker door in Indonesië (vierde) en Australië (derde) zijn beste MotoGP-resultaten tot dusver te behalen.