Hoe Di Giannantonio favoriet werd om Marc Marquez te vervangen bij Honda

Eerder deze maand werd duidelijk dat Marc Marquez eind 2023 na elf seizoenen vertrekt bij het fabrieksteam van Honda om in 2024 bij Gresini Racing op een Ducati te stappen. Tot op heden trok de Japanse fabrikant nog geen vervanger aan, waardoor het een maand voor het einde van het huidige seizoen als enige formatie nog geen complete line-up heeft voor volgend jaar. Doordat Marquez in de maanden voor zijn besluit al aanwijzingen gaf dat een vertrek mogelijk was, begon Honda al in een redelijk vroeg stadium aan de zoektocht naar een vervanger.

In die zoektocht hield Honda vast aan één eis: de nieuwe rijder moet genoegen nemen met een contract voor één jaar. Op die manier wil Honda ervoor zorgen dat het geen verplichtingen heeft als de huidige contracten van alle rijders - met uitzondering van Brad Binder - eind 2024 aflopen. Die voorwaarde leidt er echter ook toe dat Honda weinig opties heeft, want de meeste rijders willen zekerheid voor een langere periode. Dat geldt onder meer voor Miguel Oliveira, het eerste doelwit van de geplaagde fabrikant. De RNF-coureur staat tot eind 2024 onder contract bij Aprilia en is bereid om in gesprek te gaan over een vroegtijdig vertrek, mits Honda hem een langer contract aanbiedt. Beide partijen lijken weinig te willen toegeven, waardoor de gesprekken in een impasse zijn beland.

De mogelijkheden voor Honda zijn inmiddels nog verder beperkt door de aankondiging dat Iker Lecuona onderdeel blijft van het team van de fabrikant in het WK Superbikes. De Spanjaard leek eveneens kanshebber te zijn om Marquez te vervangen, nadat hij tijdens diverse invalbeurten dit jaar een goede indruk had achtergelaten. Honda wil echter dat hij zich op het Superbikes-project blijft richten en dus valt Lecuona - net als WSBK-teamgenoot Xavi Vierge - af als mogelijkheid. Motorsport.com heeft zodoende vernomen dat de waarschijnlijkste vervanger van Marquez op dit moment ook de enige huidige MotoGP-rijder is die eind dit jaar zonder contract zit.

Recente resultaten brengen Di Giannantonio in beeld

Dat houdt in dat Fabio di Giannantonio de voornaamste kandidaat is. De recent 25 jaar oud geworden Italiaan werkt momenteel zijn tweede MotoGP-seizoen af in dienst van Gresini en is degene die plaats moet maken door de komst van Marquez. Tot dusver vielen de resultaten van Di Giannantonio in de MotoGP tegen, maar hij heeft een tandje bijgeschakeld sinds hij weet dat hij Gresini eind 2023 moet verlaten. In Indonesië behaalde hij zijn tot dan toe beste resultaat in de MotoGP door vierde te worden, waarna hij in Australië zelfs zijn eerste podiumplaats in de koningsklasse veiligstelde met P3. Met deze resultaten heeft hij zich mogelijk toegang verschaft tot Repsol Honda.

Op de donderdag in Thailand zei Di Giannantonio het volgende over zijn toekomst: "Mijn manager reist naar Thailand en houdt dit weekend wat gesprekken met betrekking tot mijn opties voor de toekomst", legde hij uit. Daarmee verwijst de rijder uit Rome naar de meeting die manager Diego Tavano vrijdagochtend heeft met Alberto Puig, de teammanager van HRC. "Zelf blijf ik gefocust om mijn huidige niveau vast te houden", voegde Di Giannantonio eraan toe. "In de komende twee weken zullen dingen concreter worden, ik denk niet dat het dit weekend al rond komt. We werken hard en in de komende weken kan daar iets goed uit komen."

Motorsport.com vroeg Di Giannantonio wat hij Honda als rijder kan brengen. "Werkethiek. Ik ben een harde werker en ik heb mijn hele carrière bewezen dat ik zo ben", antwoordde hij met overtuiging. "Ik hou ervan om aan de slag te gaan, mezelf erin vast te bijten en me op mijn taak te focussen, zelfs zonder veel na te denken over het resultaat. Natuurlijk zijn resultaten heel belangrijk, maar we kwamen dit jaar van heel ver en we zijn erin geslaagd om er te komen. Ik werk hard, dat is wat ik Honda kan brengen."