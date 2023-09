Ducati zet deur naar Gresini wagenwijd open voor Marc Marquez

Marc Marquez beschikt dan wel over een doorlopend contract bij Repsol Honda, maar het is nog allerminst zeker dat de Spanjaard ook volgend MotoGP-seizoen nog voor zijn huidige werkgever racet. Door de problemen van de Japanse fabrikant is hij de afgelopen maanden veelvuldig gelinkt aan een vertrek, waarbij recent vooral de naam van Gresini Ducati valt als mogelijk toevluchtsoord. Ook in India gaan die geruchten weer rond, mede doordat Marquez in een eerder stadium heeft aangegeven rond de Grand Prix van Japan van volgend weekend zijn besluit te willen nemen.

Ducati heeft zich tot dusver afzijdig gehouden sinds de geruchten over een mogelijke overstap van Marquez naar buiten kwamen, vooral omdat Gresini in principe zelf mag kiezen welke rijder in 2024 naast Alex Marquez plaatsneemt op de tweede motor. "We kunnen wel advies geven, maar de beslissing wie voor Gresini racet is volledig aan het team", antwoordde Paolo Ciabatti, sportief directeur van Ducati, de afgelopen dagen dan ook veelvuldig op vragen over de geruchten. In India heeft diezelfde Ciabatti de geruchten echter in een stroomversnelling gebracht. "Gresini heeft een kans en wacht af om te zien wat Marc beslist. In Japan praat hij met het topmanagement van Honda", vertelt de topman. Hij krijgt bijval van teammanager Davide Tardozzi van Ducati: "Alle teams willen Marc hebben. Hij is een coureur die het heden en de toekomst vertegenwoordigt."

Als Marquez daadwerkelijk verkast naar Gresini, dan kan dat een flinke verandering in de huidige status quo van de Ducati-rijders veroorzaken, iets wat het management van de fabrikant momenteel goed in de hand heeft. De komst van de coureur uit Cervera zou echter voor wat opschudding kunnen zorgen en daar is Gigi Dall'Igna, de algemeen directeur van Ducati en het meesterbrein achter de recente dominantie van het merk, niet vies van. Zelf heeft Marquez overigens nog niet serieus gereageerd op de geruchten. Wel probeert hij iedereen te misleiden en grapjes te maken ten koste van degenen die uitgaan van zowel een langer verblijf bij Honda als een overstap naar Gresini. Er zijn echter wel wat aanwijzingen dat Marquez voor een overstap wil gaan. Zo heeft Gresini diverse coureurs, zoals Tony Arbolino en Jake Dixon, afgewezen voor het zitje naast Alex Marquez. Dat doet vermoeden dat de motor al voor iemand gereserveerd is.