Bezzecchi domineert MotoGP India, spanning terug in WK na crash Bagnaia

De MotoGP werkte zaterdag de eerste race al af in India. De sprintrace viel ten prooi aan Jorge Martin, die in de korte race overtuigend afrekende met Francesco Bagnaia en Marc Marquez en daardoor weer iets inliep in de tussenstand. De pole-position voor de Grand Prix op zondag was echter voor Marco Bezzecchi, die zaterdagochtend de snelste was in de kwalificatie maar in de sprintrace een inhaalrace moest rijden door een clash met teamgenoot Luca Marini in de eerste bocht. Naast Bezzecchi namen Martin en Bagnaia plaats op de eerste startrij.

Zonder de geblesseerden Marini (gebroken sleutelbeen) en Alex Marquez (gebroken ribben) begonnen de MotoGP-coureurs om 12.00 uur Nederlandse tijd aan de inaugurele Grand Prix van India. Daar waar de start in de sprintrace nog meerdere incidenten opleverde, verliep de openingsronde op zondag zonder noemenswaardige problemen. Martin greep de kopstart, maar op de weg naar bocht 4 zette Bagnaia al de aanval in. Die leek de Pramac Ducati-rijder af te slaan, maar hij ging wijd en zette daarmee de deur open voor zowel Bagnaia als Bezzecchi. Laatstgenoemde zou na de eerste ronde als leider doorkomen, want hij zette de WK-leider in de laatste bocht aan de kant om de koppositie te heroveren. Marquez volgde op de vierde stek, voor de goed gestarte Fabio Quartararo en Joan Mir. Maverick Viñales viel intussen ver terug, nadat hij wijd ging in de eerste bocht.

Vooraan settelde de race zich vervolgens, waarbij Bezzecchi in de openingsfase net als in de sprintrace het beste tempo kon rijden. Zo had de Italiaan na vier ronden al een voorsprong van ruim anderhalve seconde opgebouwd richting Bagnaia, die op zijn beurt Martin op het achterwiel had zitten. Op weg naar bocht 4 volgde de aanval van de Spanjaard, die daarbij het randje opzocht en ietwat wijd ging, maar wel de tweede stek overnam van de Ducati-coureur. Marquez kon het duo op dat moment nog heel behoorlijk volgen, totdat hij in de zesde ronde in de eerste bocht onderuit gleed. De zesvouding MotoGP-wereldkampioen kon zijn weg wel vervolgen, maar viel door het schuivertje terug naar de zestiende positie.

Bagnaia crasht en brengt spanning in WK terug

Bezzecchi bleef vooraan constante rondetijden rijden en iedere ronde drie tot vier tienden van een seconde te winnen ten opzichte van zijn achtervolgers. Het bezorgde hem na tien ronden een voorsprong van vier seconden op Martin, die zelf weer onder druk kwam te staan van Bagnaia. Quartararo volgde op de vierde stek met een klein gaatje naar Mir, Binder en Aleix Espargaro. Laatstgenoemde zou in de daaropvolgende ronde echter tegen technische problemen aanlopen, waardoor hij gedwongen werd om de motor in de pits te parkeren. Daarmee werd de Aprilia-coureur de tweede uitvaller in India, want enkele ronden eerder parkeerde Augusto Fernandez zijn Tech3 GasGas-machine al in de pits met malheur.

Bagnaia voerde intussen de druk op Martin op en deelde al wat speldenprikjes uit, alvorens hij in de dertiende ronde met een gewaagde inhaalactie in bochten 8 en 9 de tweede plek te heroveren. Lang kon de regerend wereldkampioen daar niet van genieten: een ronde later raakte hij de voorkant van de Ducati GP23 kwijt, waardoor hij in bocht 5 onderuit ging en de derde uitvaller van de dag werd. Martin werd spekkoper en kreeg de tweede plaats weer in handen gedrukt, maar hij kampte zo met zijn eigen problemen. Het pak van de Prama Ducati-rijder ging voor een deel open, waardoor hij in de zeventiende ronde in actie moest komen om de rits weer te sluiten. Dat bracht Quartararo, die was doorgeschoven naar de derde positie, weer tot binnen een seconde van Martin. Mir ging intussen in bochten 8 en 9 even in de fout, waardoor hij Binder de kans gaf om de vierde positie over te nemen.

Met nog twee ronden voor de boeg parkeerde Fabio di Giannantonio zijn Gresini Ducati in de pits met technische problemen, waardoor het aantal uitvallers op vier uitkwam. Dat gebeurde ver achter Bezzecchi, die de eerste MotoGP-winnaar in India werd en zijn derde overwinning van het seizoen boekte. Ruim acht seconden later reed Martin als nummer twee over de finish, maar makkelijk had hij het in de laatste ronde niet. Door een foutje kon Quartararo er even voorbij, maar de Spanjaard counterde en hield daarna tot de finish stand. Achter Quartararo, die zijn tweede podium van het jaar pakte, werd Binder vierde, gevolgd door Mir en Johann Zarco. Franco Morbidelli werd zevende op een goede dag voor Yamaha, voor de knap naar voren teruggekomen Viñales en Marquez. Raul Fernandez completeerde de top-tien. De laatste punten gingen naar Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira, Pol Espargaro, Jack Miller en Stefan Bradl, terwijl Michele Pirro op P16 de enige finisher was die geen punten scoorde.

In de WK-stand heeft Martin uitstekende zaken gedaan met zijn tweede plaats. Hij heeft hierdoor twintig punten van zijn achterstand afgehaald, waardoor Bagnaia nog maar dertien punten voorsprong heeft.

Uitslag MotoGP Grand Prix van India