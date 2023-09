De MotoGP werd tijdens de sprintrace in Oostenrijk en de Grand Prix van Catalonië al opgeschrikt door enkele forse startcrashes, waarbij meerdere rijders betrokken waren. In de korte zaterdagse race van de inaugurele Grand Prix van India was het opnieuw raak, ditmaal met twee afzonderlijke incidenten. Luca Marini raakte teamgenoot Marco Bezzecchi bij het aanremmen voor de eerste bocht, wat hemzelf een valpartij, een gebroken sleutelbeen en een long lap-penalty opleverde. Verder achterin reed Stefan Bradl achterop de Tech3 GasGas-motoren van Augusto Fernandez en Pol Espargaro, waarvan de Duitser zelf en Espargaro het slachtoffer werden. Wel ontsnapte Bradl na onderzoek van de stewards aan een straf.

Een long lap-penalty is de standaard straf voor het veroorzaken van zo'n startcrash, want ook Enea Bastianini kreeg er eentje na het veroorzaken van het incident in Catalonië. Dat is echter veel te weinig, oordeelt Aleix Espargaro. "De oplossing... Er is een heel, heel eenvoudige oplossing: zwaardere straffen voor incidenten in bocht 1. Ik zeg het in iedere bijeenkomst van de veiligheidscommissie: geef zwaardere straffen, veel zwaarder. Dan zullen we zien dat iedereen eerder remt, zo simpel is het", benoemt de Aprilia-coureur, die zelf gehinderd werd door het incident in de eerste bocht, een mogelijke en relatief eenvoudige oplossing.

Espargaro krijgt bijval van broertje Pol, die zelf betrokken was bij een van de crashes. "Het moet bestraft worden met een zwaardere sanctie, het kan niet simpelweg maar één long lap-penalty zijn. Want wat als je een coureur doodrijdt of zwaar blesseert? Wat is één long lap-penalty dan? Dit soort fouten moeten dus zwaarder bestraft worden", stelt de coureur uit Granollers. Ook Fabio Quartararo sluit zich bij deze bevindingen aan. "Weet je, iedere keer praten we erover in de veiligheidscommissie. Maar iemand die iets raars doet in bocht 1, moet eigenlijk een heel, heel grote straf krijgen. Uiteindelijk ging het nu om twee teamgenoten, dus het was niet heel gelukkig voor Marco, maar het blijft heel moeilijk."

Startcrash komt niet als verrassing voor Miller

Voorafgaand aan het eerste MotoGP-weekend in India werd de eerste bocht al aangewezen als een plek waar een flinke startcrash zou kunnen plaatsvinden. Voor KTM-rijder Jack Miller kwamen de incidenten uit de sprintrace dan ook niet als een verrassing. "De eerste bocht is krap en technisch. Het is een moeilijke bocht en als je ons daar in de eerste ronde met lastigere omstandigheden op af stuurt, dan is dit onvermijdelijk", oordeelt de Australiër, die zelf profiteerde van de coureurs die voor hem wegvielen en uiteindelijk zevende werd in de sprintrace. "Je hebt 21 coureurs die over hetzelfde stukje asfalt willen rijden en dan kan dit gebeuren. Maar ik zei vrijdag al dat er hoe dan ook wat chaos zou ontstaan."

Het voornaamste slachtoffer van de incidenten was polesitter Bezzecchi. Hij knokte zich daarna met een sterke inhaalrace nog wel terug naar de vijfde positie. De VR46 Ducati-coureur was ook in Oostenrijk en Catalonië al slachtoffer van de startcrashes, maar vanaf pole-position had hij niet verwacht om in de problemen te geraken in India. "Nee, want zoals gezegd stond ik op de eerste rij. En als ik zelfs niet veilig ben op de eerste rij, waar moet ik dan starten?", aldus Bezzecchi. "Bovendien had ik een prima start. Het is jammer, want ik weet zeker dat niemand een fout wil maken. Het is niet normaal, maar het is wat het is en dus moeten we vooruitkijken naar morgen."