Marc Marquez flirt met idee van overstap naar Gresini in 2024

Wat de afgelopen weken nog enkel als een gerucht begon, is op de donderdag van de Grand Prix van San Marino enkel nog maar in een stroomversnelling geraakt. Marc Marquez zou namelijk overwegen te stoppen bij Honda, een jaar eerder dan eigenlijk de bedoeling was. Volgens sommige media heeft hij dat al besloten. Speedweek, een medium in handen van Red Bull, beweerde zelfs dat Marquez zijn broer Alex bij Gresini zou vergezellen en daarmee ook de energiedrankjesfabrikant als een van de hoofdsponsors zou meenemen naar het Ducati-team.

De kans dat Marquez bij het team uit Faenza terechtkomt is reëel en niet nieuw. Motorsport.com begrijpt echter dat het veel ingewikkelder is om deze deal rond te krijgen. Repsol noch Estrella Galicia, de twee andere merken die Marquez steunen, zijn ontsnappingsclausules overeengekomen met Honda. De #93 heeft de Japanse fabrikant gevraagd hem een plan voor te leggen voor het inhuren van technische specialisten op de belangrijkste gebieden van de huidige motoren (aerodynamica, elektronica) en Alberto Puig werkt aan die lijst. De ex-racer heeft een week de tijd om diegenen te overtuigen waarvan hij denkt dat ze de beste toevoegingen zijn en zodra de lijst klaar is, zal hij deze aan Marquez presenteren.

Noch de achtvoudig wereldkampioen, noch degenen die verantwoordelijk zijn voor HRC, hebben er vertrouwen in dat het RC213V-prototype dat de Catalaan maandag op Misano zal testen - en dat de basis vormt voor het prototype van 2024 - de verandering van concept zal betekenen waar hij al enige tijd om vraagt. In feite zal de krachtbron van die motor niet verschillen van de krachtbron die tot nu toe dit seizoen op de motoren is gebruikt. Diezelfde 2024-motor is de motor waarop Stefan Bradl, de tester van het merk, vrijdag al zal rijden.

Gevraagd naar een mogelijkheid om de overeenkomst met HRC op te zeggen, bleef Marquez flirten met zijn toekomstige alternatieven, maar zonder toezeggingen. "Ik heb dit onderwerp niet aangeroerd met Honda; ik denk dat het op dit moment niet goed zou zijn voor het project", antwoordt de Spanjaard. Hij heeft het meermaals over 'het project', maar wilde niet zeggen of hij daar dan nog deel van uitmaakt. "Ik heb een constructieve mentaliteit met Honda, op zoek naar het beste voor het project en het beste is nu om eensgezind door te gaan met werken. Ik denk dat zij het op dezelfde manier interpreteren, want ze hebben niets tegen me gezegd."

Marquez kreeg vervolgens de vraag om zijn visie op Gresini te geven, het team waar broer Alex ook in 2024 voor rijdt. "Het is een team met veel historie, met motoren die erg goed gaan en waarin mijn broer zijn perfecte plek heeft gevonden", zegt de zesvoudig MotoGP-kampioen. Alex Marquez kreeg op zijn beurt de vraag of er een mogelijkheid bestaat dat zijn broer hem in 2024 vergezelt. In een exclusief interview met Motorsport.com gaf hij aan dat hij verwacht dat het moeilijk wordt voor Marc om onder zijn contract bij Honda uit te komen. Daarnaast zou het aanpassen aan de Ducati niet makkelijk zijn.

"Drie of vier races geleden zou hij op een KTM rijden", doelt Alex Marquez op de vele geruchten die rondgaan over Marc. "Snap je wat ik bedoel. Nu zit hij 'zeker' op een Ducati. We zullen het wel zien. Er zijn veel geruchten over Marc, [Joan] Mir. Maar zij hebben een contract." Zelf denkt Alex dat er een kans is dat Augusto Fernandez naast hem komt te rijden, 'eerder dan Mir of Marc'. "Ik weet dat het echt moeilijk is om een contract in de MotoGP te verbreken. Dus, eerlijk gezegd, als hij naar Ducati komt, zal hij zeker snel zijn. Hij is Marc, hij is achtvoudig wereldkampioen. Hij heeft zijn snelheid niet verloren, dat zagen we in Q1 in Montmeló. Maar het zal niet makkelijk worden, hij zal zeker tijd nodig hebben."