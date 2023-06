Aleix Espargaro kampte afgelopen weekend in Italië met een hielblessure. Deze liep hij op na een val van zijn fiets. De Spanjaard zat met tranen in de garage in de eerste vrije training, maar zette door. Hij kwalificeerde zich op een knappe achtste startplek en eindigde de sprintrace ook op die positie. In de Grand Prix in Mugello kwam hij als zesde over de finish. Ducati domineerde het weekend echter. WK-leider Francesco Bagnaia pakte pole-position, de overwinningen in de sprintrace en Grand Prix en de snelste raceronde. Het podium bestond in beide races alleen maar uit Ducati-mannen.

Tot dusver won Ducati in 2023 vijf van de zes GP's en vier van de zes sprintraces. "Ik haat vooral hoe makkelijk je ze ziet rijden", zegt Espargaro over de huidige vorm van Ducati. "Zelfs in de poleronde van Pecco zat geen momentje. Het leek qua stabiliteit wel een Formule 1-auto. Het is niet normaal hoeveel kracht ze hebben. Daar kunnen wij niet aan tippen."

Voor Espargaro kwam zijn sterke optreden als een verrassing, aangezien zijn blessure hem in eerste instantie tegenwerkte. Daarnaast had Aprilia volgens de Spanjaard simpelweg niet de competitiviteit om de Ducati-coureurs te evenaren. "Ik had na de eerste oefensessie niet verwacht zo te rijden", gaat hij verder. "Ik kon niet rijden na VT1. Ik had heel veel pijn. Ik ging naar het ziekenhuis voor tests, maar de artsen snapten niet waardoor ik zoveel pijn had. Ik moet nog wat meer tests doen. Ik nam vrij veel medicijnen voor de race. Ik had niet veel pijn, maar kon de achterrem niet echt gebruiken. Ik liet de voet maar rusten en was aan het einde best moe. Ik kon niet 'vrij' rijden, maar dat is geen excuus. We hadden het niet in ons om de Ducati's bij te benen."