Moeizame race Quartararo in Mugello: "Kon geen inhaalactie proberen"

In 2021 werd Fabio Quartararo nog wereldkampioen in de MotoGP, maar het seizoen 2023 verloopt vooralsnog moeizaam. Werkgever Yamaha heeft diverse nieuwe onderdelen ontwikkeld voor de lopende jaargang, maar men is erachter gekomen dat deze updates niet goed genoeg werkten. Zodoende wisselde Quartararo voor de Grand Prix van Italië terug naar de afstelling die hij in zijn kampioensjaar gebruikte. Op Mugello had dit echter niet het gewenste effect: in de kwalificatie eindigde hij achter teamgenoot Franco Morbidelli op de vijftiende positie, waarna hij als tiende en elfde eindigde in respectievelijk de sprintrace en de Grand Prix.

Quartararo reed de zondagse race met de medium achterband, daar waar hij zelf liever met de soft had gereden. "Het was heel moeilijk, want in de warm-up voelde ik me niet geweldig op de medium. Het gevoel op de soft was veel beter, maar het team dacht dat de zachte band de hitte niet aankon. Ik voelde me geweldig, maar we hebben voor de medium gekozen. Dat vond ik niet de beste keuze", liet de Fransman na afloop van de race optekenen. Een van de gevolgen was dat hij lange tijd klem zat achter Enea Bastianini. "Het was moeilijk, ik zat de hele race achter Enea en was niet in staat om een inhaalactie te proberen. Het was dus een heel lastige zondag."

Hoewel Quartararo dus dezelfde instellingen gebruikte als in 2021, was de race niet te vergelijken met de door hem gewonnen editie van dat jaar. "We kunnen het niet vergelijken, want de motor is ondanks het gebruiken van dezelfde instellingen anders dan toen", legde hij uit. "We kunnen het dus niet vergelijken met 2021 en zelfs niet met 2022. De waarheid is dat mijn rondetijd in 2021 veel beter was dan mijn rondetijd van dit jaar. Ik weet niet of ik het op de 2021-motor beter had kunnen doen, maar de rondetijd en de resultaten tellen uiteindelijk. Natuurlijk is het een compleet ander tijdperk, want de race pace van 1.46-ers in 2021 was natuurlijk razendsnel. Nu kon ik niet meer dan 1.47 laag rijden, dus het was moeilijk."

In het kampioenschap loopt de achterstand van Quartararo intussen in rap tempo op. WK-leider Francesco Bagnaia heeft na zeven raceweekenden 77 punten voorsprong, die hij meeneemt naar de Sachsenring. Daar wordt komend weekend de Duitse Grand Prix verreden.