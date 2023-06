Espargaro heeft dubbele voetbreuk na fietsincident in Mugello

In de aanloop naar de MotoGP Grand Prix van Italië ging Aleix Espargaro op het circuit van Mugello onderuit met zijn racefiets. Daarbij vernielde hij naar eigen zeggen zijn hiel, maar op de eerste röntgenfoto's waren geen breuken te zien. Wel kampte de gehavende voet met een behoorlijke zwelling. Op de maandag na de race in Italië, waarin hij als zesde over de finish kwam, onderging de Aprilia-rijder een MRI-scan. Daaruit bleek dat Espargaro niet een, maar zelfs twee breuken in zijn voet opliep bij het incident op de racefiets.

"De eerste röntgenfoto's lieten niets zien, maar gedurende het weekend had ik veel pijn. Het was de pijnlijkste rit van mijn carrière. Op maandag heb ik een MRI laten maken en werden twee breuken, een groot oedeem en beschadigde gewrichtsbanden geconstateerd", zei Espargaro donderdag in de aanloop naar de GP van Duitsland. "Maandag was mijn voet enorm groot en ik had veel pijn. Dus de afgelopen drie dagen heb ik gedaan wat ik kon. Ze hebben mij aangeraden om deze gespalkte laars te dragen, niet te lopen en om de voet niet meer op de grond neer te zetten. Hopelijk heb ik door de lay-out van de Sachsenring minder pijn dan in Mugello."

Na zomerstop pas terugkeer voor Pol?

Daar waar Espargaro in Duitsland gewoon van de partij is, ontbreekt zijn jongere broer Pol nog altijd. Bij de seizoensopener in Portugal liep de Tech3 GasGas-rijder meerdere kaak- en wervelbreuken op. Voor de Duitse GP verscheen de jongste Espargaro aanvankelijk op de deelnemerslijst, maar zijn terugkeer laat toch nog langer op zich wachten. Aleix probeert zijn broertje te overtuigen om volgende week present te zijn bij de TT van Assen, maar hij verwacht dat pas na de zomerstop tot een rentree komt. "Pols situatie maakt mij boos, want ik wil dat hij erbij is en meeracet. Pol is heel verdrietig. Ik was gisteren bij hem thuis en hij was heel verdrietig, maar ik heb liever dat hij de situatie uitlegt", verklaarde Espargaro.

"Ik ben hem veel aan het pushen om hem te overtuigen om op zaterdag en zondag in Assen te zijn en zijn team en iedereen te zien, met de pers te praten. Dan kan hij na de race met mij terugvliegen", vervolgt de coureur uit Granollers. "Op dit moment heeft hij geen zin om te komen, maar ik denk dat ik hem kan overtuigen. Ik denk echter niet dat hij gaat racen. Hij doet iedere week tests. Maar als ze hem geen toestemming gaven om in Mugello of Duitsland te racen, terwijl Assen volgende week al is... Het gaat dus moeilijk worden."