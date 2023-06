Aleix Espargaro: "Bijzonder veel pijn na knullig fietsongeluk in Mugello"

Aleix Espargaro besloot de vrijdagse trainingen ondanks de fysieke ongemakken als negende en tiende, waardoor hij zich rechtstreeks heeft gekwalificeerd voor Q2 op zaterdag. Desondanks vertelt die rangschikking niet het volledige verhaal. Zo reed de Italiaan met bijzonder veel pijn en ook zeer veel pijnstillers in de rondte, nadat hij een dag eerder tegen de vlakte was gegaan tijdens een fietstochtje over het circuit. "Het is bijzonder dom voorval. Ik besloot te gaan fietsen, maar het was nogal mistig en dus bleef ik op het circuit. Daar voelde ik me veiliger en dus zat ik nogal veel op mijn telefoon te kijken. Als gevolg daarvan heb ik een zware valpartij gehad", vertelde Espargaro tijdens zijn mediarondje.

"Ik ben zwaar gevallen en heb daarbij onder meer mijn arm en rug bezeerd. Dat was op zich nog niet het allerergste, maar mijn hiel is ook helemaal kapot. Daar heb ik nu enorm veel pijn aan, het bloedt ook behoorlijk. Ik heb zoveel pijn dat ik de achterrem niet kan gebruiken. Ik heb al weet niet hoeveel keer sorry gezegd tegen het team en ben vooral voorzichtig geweest richting bocht 10, zoals ik dat zondag ook zal doen", duidt Espargaro op het rempunt aldaar. "Ik heb in mijn carrière al veel zware blessures meegemaakt. Zo was ik geblesseerd aan beide handen en ging ik een week later alweer racen, geen probleem. Na een blessure aan mijn hiel op Silverstone heb ik ook meteen weer geracet, dat was op zich ook geen ramp. Maar dit... Nu is er niets gebroken, maar heb ik wel enorm veel pijn. Er zijn enorme bloedingen en er moet ook haast wel iets met de gewrichtsbanden of iets dergelijks aan de hand zijn, al komen we daar maandag wel achter."

"Vooral als ik de achterrem probeer te gebruiken, is de pijn niet te harden. Daardoor zet ik mijn voet maar gewoon op de steun en probeer ik alles met de voorrem te doen, al heeft dat natuurlijk invloed op onze prestaties. Volgens Espargaro heeft Aprilia nog wel overwogen om het remsysteem dit weekend aan te passen, maar zou dat wellicht nog meer risico's opleveren en is er na de aardige vrijdagtrainingen besloten om het maar zo te laten. "Ik reed met heel veel pijnstillers, maar verder lijkt niets echt te helpen. We proberen de bloedingen wel wat tegen te gaan en vooral heel veel te koelen met ijs, veel meer kunnen we niet echt doen", besluit de huidige nummer elf uit de WK-stand.