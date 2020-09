Bastianini wint ingekorte Moto2-race in Misano

Het had de afgelopen week niet geregend in Misano, maar voor de zondag van de Grand Prix Emilia-Romagna werd toch wat regen voorspeld. Hoewel dat niet eerder dan halverwege de middag zou komen, maar al voor het begin van de Moto2-race pakten donkere wolken zich samen boven het circuit. Het duurde tot de vijfde ronde voordat het begon te regenen en twee ronden later besloot de wedstrijdleiding om de rode vlag te zwaaien. Even daarvoor had Enea Bastianini de leiding in de wedstrijd gepakt.

Zo'n tien minuten later verzamelden de coureurs zich weer op de grid voor de herstartprocedure, maar juist op dat moment begon het weer harder te regenen. Iedereen stond op slicks en iedereen stak zijn hand op ter indicatie dat het weer harder regende. De wedstrijdleiding greep in en stelde de start uit. Om 13.05 uur trokken de coureurs naar buiten voor een nieuwe poging en inmiddels scheen de zon weer boven het Misano World Circuit Marco Simoncelli. De start ging deze keer wel door.

WK-leider Marini maakte de beste start, maar Bastianini was ontzettend agressief en nam de leiding in de wedstrijd over in bocht 4. Marini zakte terug naar de vierde plaats en moest in de achtervolging. Bastianini's koppositie gaf hem echter de kans om weg te rijden op een nieuwe achterband. Vierge lag tweede voor Marcel Schrotter, terwijl Marini opgeslokt werd door de achtervolgers. De Italiaan werd eerst te grazen genomen door teamgenoot Bezzecchi waarna ook Sam Lowes na een korte schermutseling langszij kwam.

Vierge verdween vervolgens uit het gevecht om de tweede plaats. Hij was in duel met Schrotter en werd bij het ingaan van T9 even geraakt door de Duitser. Vierge kwam ten val, Bezzecchi profiteerde en stak binnendoor naar de tweede plaats. Schrotter verloor meer terrein en viel terug naar de vijfde plaats. Daardoor kwam Lowes op het podium en pakte ook Marini weer wat extra puntjes.

Bastianini's voorsprong was een seconde, maar met een vrije baan kon Bezzecchi de aanval openen op zijn landgenoot en Lowes volgde in zijn spoor. Bij het ingaan van de laatste ronde was het gat nog zo'n zes tienden. Dat was speelbaar voor Bastianini, hij pakte zodoende de overwinning en verkleinde de achterstand op Marini in het klassement. Bezzecchi werd tweede terwijl Lowes genoegen moest nemen met derde plaats. Marini werd vierde voor Schrotter.

Bo Bendsneyder won na de start een plekje en reed tot de rode vlag op de 22ste plaats. Na de herstart verloor hij dat plekje, de Rotterdammer kwam op de 22ste plaats aan de finish. Zijn tijdelijke teamgenoot en WK-debutant Piotr Biesiekirski crashte in de voorlaatste ronde.

Nog voor de rode vlag vielen ook Kasma Daniel en Joe Roberts uit. Beiden kwamen ten val en vielen net als Vierge en Biesiekirski uit.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Emilia-Romagna - Race

