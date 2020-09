Vrijdag positief, zaterdag een groot vraagteken voor Bendsneyder

Na de vrijdagtrainingen stond Bendsneyder op de elfde plaats algemeen en leek hij opweg om zijn beste resultaat van het seizoen te evenaren. Op zaterdag was het verhaal echter compleet anders. In de derde training kwam Bendsneyder niet verder dan een 1.44.761 en daarmee viel hij buiten de boot voor Q2. Het team dacht nog dat Bendsneyder via Q1 naar het tweede deel kon komen, maar dat bleek ijdele hoop. Een veertiende tijd in die sessie (1.45.114) was goed genoeg voor een veertiende plaats in de sessie. De RW-rijder begint daarom zondag vanaf de 28ste startplaats.

“In FP3 zijn we begonnen met nieuwe banden voor en achter, om meteen voor een tijd te gaan”, deed Bendsneyder zijn verhaal. “Vanaf de eerste ronde voelde het heel slecht en leek het alsof ik op ijs aan het rijden was. Ik had nul grip. We besloten daarom om met de oude banden van gisteren te gaan rijden en daarmee kon ik binnen drie rondjes meteen 44.5 rijden. Later bleek dat er iets mis was met de achterband, en Dunlop heeft dat ook bevestigd. Probleem opgelost, zou je denken, maar in Q1 had ik meteen weer een heel raar gevoel, heel weinig grip en trillingen bij het insturen. Ik kan niet verklaren waarom het gevoel zo anders was dan gisteren. Ik snap het zelf ook niet.”

In de andere helft van de NTS RW Racing-pitbox was blijdschap bij de jonge Piotr Biesiekirski, die in zijn tweede GP-weekend progressie blijft boeken. Hij eindigde in Q1 weliswaar als laatste, maar dook voor het eerst in de 1.45’ers.