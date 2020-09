Bendsneyder vindt zes tienden in Misano: "Zeker een stap gezet"

Een week geleden was een 1.37.8 de persoonlijk beste rondetijd van de Rotterdammer, maar in de eerste training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna kwam Bendsneyder al tot een 1.37.275. In de middag ging het vervolgens nog een tiende harder, al werd zijn positie daarmee niet meteen beter omdat anderen ook vooruitgang boekten. Uiteindelijk sloot hij de dag af op de 22ste plaats.

“Ten opzichte van vorige week hebben we zeker een stap gemaakt”, verklaarde Bendsneyder, die vorige week nog kritiek te verduren kreeg omdat hij weigerde te reageren in het persbericht van zijn team. “Het verschil met de top is een stuk kleiner. We hebben de aansluiting gevonden om richting de punten te gaan. Daar ben ik heel blij mee. Voor de eerste dag is dit een goed uitgangspunt. Het is nu zaak om te finetunen zodat we er morgen hopelijk nog een beetje beter bij komen te staan.”

Aan de andere kant van de RW-pitbox zat Piotr Biesiekirski, de 18-jarige vervanger van de zieke Jesko Raffin. Het Poolse talent reed nog nooit in Misano en kwam bovendien nog nooit in actie op een NTS-frame en dus was het winnen. Zijn rapste tijd was een 1.40.622, zo’n vier seconden van de dagsnelste Luca Marini.