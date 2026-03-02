Waarom drie MotoGP-rijders niet met eigen helm konden rijden in Thailand

Wie tijdens de MotoGP Grand Prix van Thailand heel goed oplette, merkte op dat een drietal MotoGP-rijders op vrijdag en zaterdag niet met hun eigen helm in actie kwamen. Daar waar de helm voor alle rijders voor veiligheid moet zorgen, bleek die voor Francesco Bagnaia, Enea Bastianini en Diogo Moreira eerder een bron van onrust tijdens het eerste raceweekend van het nieuwe seizoen.

Alle MotoGP-rijders staan bij een helmfabrikant onder contract en verschijnen normaal gesproken dus met een exemplaar van dit merk op de baan. Bagnaia, Bastianini en Moreira konden op de eerste twee dagen in Buriram echter geen gebruik maken van de helmen die ze normaal gesproken dragen. De aanleiding: de helmen van Suomy (Bagnaia) en KYT (Bastianini en Moreira) waren nog niet gehomologeerd.

De internationale motorsportfederatie FIM kondigde drie jaar geleden al aan dat de helmen met ingang van 2026 moeten voldoen aan de homologatiestandaard FIMFRHPhe-02. Met deze nieuwe standaard moeten de helmen zwaardere impacttests doorstaan, maar ook mogen de vizieren niet losraken van de helm in het geval van een crash.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Voor de twee genoemde fabrikanten bleek voldoen aan deze veiligheidseisen dermate uitdagend dat ze er niet in slaagden om de helmen op tijd te laten homologeren voor de eerste twee dagen in Buriram. Wat het proces nog complexer maakte, is het feit dat de helmmakers iedere maat afzonderlijk moeten laten homologeren.

Vooral de situatie rond PT Tara Group, het moederbedrijf van KYT en Suomy, was dus ronduit opvallend. De helmmaten van Bastianini, Moreira en Bagnaia werden op de donderdag voor de eerste vrije training in Thailand goedgekeurd, nadat ze de verplichte tests in Aragón hadden ondergaan. De labels met de certificering mogen echter alleen in het FIM-hoofdkwartier in het Zwitserse Mies geprint worden.

Een medewerker van PT Tara moest dus naar Zwitserland vliegen, waar diegene op vrijdag de labels ophaalde. Het plan was om vervolgens via Doha naar Thailand af te reizen en dat lukte ternauwernood: slechts twee uur nadat de vlucht naar Bangkok was vertrokken, werd het luchtruim in Qatar gesloten vanwege het conflict in het Midden-Oosten.

Diogo Moreira, Team LCR Honda

De drie getroffen MotoGP-rijders waren zich ervan bewust dat de bevestiging van de homologatie van hun helmen mogelijk niet op tijd zou komen voor de actie op vrijdag en zaterdag. Zij hadden dan ook reeds gehomologeerde alternatieven van andere merken geregeld met de voor hun kenmerkende kleuren, maar zonder het logo's van de helmfabrikanten zelf. Op die manier werden mogelijke juridische problemen voorkomen.

Zo verscheen Bagnaia op vrijdag en zaterdag met een helm van Alpinestars - het merk waarvan hij de leren overalls al gebruikt - op de baan in Thailand. Moreira verruilde zijn KYT-helm op deze dagen voor een exemplaar van Shark, terwijl Bastianini op vrijdag een Arai-helm gebruikte. Daar voelde de KTM Tech3-rijder zich niet helemaal mee op zijn gemak, waardoor hij op zaterdag ook met een helm van Alpinestars in actie kwam.

De labels met de certificering van de helmen van KYT en Suomy arriveerden op tijd op het Chang International Circuit voor de zondagse actie. In de warm-up en de Grand Prix van Thailand konden Bagnaia, Bastianini en Moreira dan ook weer met hun gebruikelijke helmleverancier rijden.