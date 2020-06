Insta-interview Bendsneyder: Van pizzabezorger tot oogsten in Moto2

Hey Bo. Goed om je te zien. Ik moet je eigenlijk officieel GP-winnaar noemen hè, tegenwoordig?

Haha, een officiële sim-GP-winnaar dan. Maar doordat het echte racen nu stilstaat, zijn ze inderdaad begonnen om virtuele wedstrijden te organiseren. Die gaan voor mij zeker niet slecht. Als ik ooit een tweede job moet hebben, wordt dit het waarschijnlijk. Het is zeker leuk om te doen. Ik doe het wel vaker met vrienden, dus het is wel grappig om nu officiële wedstrijden te rijden.

Simracers in een auto hebben nog een stuurtje en pedalen, dan lijkt het nog op echt rijden. Maar jullie zitten met een controller voor de PlayStation. In hoeverre lijkt dat op het echte werk?

Ja, dat klopt. Het staat toch wel ver van de realiteit af. Precies wat je zegt: in de Formule 1 hebben ze nog een stuur en maken ze het tegenwoordig heel realistisch. Bij ons is het toch gewoon een joystick die je in de hand hebt, dus ja, dat is inderdaad anders.

Je hebt in deze coronatijd ook nog een nobele daad verricht, namelijk in de horeca gewerkt. In het familiebedrijf, hè. Hoe zit dat, voor mensen die het gemist hebben?

Mijn oom heeft een restaurant op een soort vakantiepark. Die moest op een gegeven moment ook dicht door corona en toen is hij gaan bezorgen, naast het afhalen. Daar help ik nu ook een beetje mee. Of het eten met mij als bezorger nog koud wordt? Haha, nee, nooit. Altijd bloedheet natuurlijk.

Daarop aansluitend, een eerste kijkersvraag. Wat zou je doen als je geen motorcoureur was geworden, fulltime pizzabakker, vraagt iemand?

Haha, nou wie weet. Dat kan altijd nog, hè. Maar nee, ik moet zeggen: van kleins af aan heb ik altijd de droom gehad om motorcoureur te worden. Eerlijk gezegd heb ik ook nooit aan iets anders gedacht. Tot nu toe gaat dat goed, maar het avontuur zal natuurlijk ooit een keer stoppen. Daarna zal ik hopelijk nog wel iets doen in de racerij, dat zou ik toch wel heel leuk vinden.

Het wereldje is dus nog niet van jou af. Dan naar het echte werk. Je hebt vorige week voor het eerst weer kunnen trainen op het grote TT Circuit. Hoe voelde dat, was het even wennen?

Ja, dat was in het begin wel eventjes wennen. Maar ik moet zeggen dat ik na een paar rondjes alweer snelle tijden reed. Ik ben het nog niet verleerd. Michael van der Mark was er ook, alleen reed hij op een R1 en ik op een R6. Dus het snelheidsverschil was best groot. Maar het was natuurlijk wel grappig. Ik denk zelfs dat het de eerste keer was dat we samen op één baan reden. Dat was leuk. En of we het goed met elkaar konden vinden? Ja, zeker wel. We moesten natuurlijk wel anderhalve meter afstand houden, maar dat ging allemaal prima.

Op het TT Circuit is een compleet nieuwe asfaltlaag gelegd. Hoe voelde dat aan, een verbetering?

Ja, absoluut. Het nieuwe asfalt is een stuk beter. We hebben nu meer grip, echt heel veel grip. En het ziet ernaar uit dat die nieuwe laag ook veel grip geeft in de regen. Dat heb ikzelf nog niet kunnen testen, maar dat wordt wel gezegd door anderen. Ze hebben in ieder geval een goede job gedaan, afgelopen winter in Assen.

Staan er in de komende weken nog meer trainingsdagen op het TT Circuit gepland?

Ja, heel toevallig ga ik zaterdag weer rijden op het TT Circuit. Dan doe ik weer iets van drie of vier sessies, dus laten we hopen dat het droog blijft. Dat is de tweede keer dat ik weer op het grote circuit ga rijden. Ik doe trouwens mee aan een algemene trackday, dus dat is best druk. Als het goed is, hebben we het circuit op 1 juli weer volledig ter beschikking met de KNMV. Dan kunnen we weer iets langer rijden.

Dan over de TT zelf, die gaat dit jaar niet door. Jouw team RW Racing heeft al aangegeven ‘voor ons is het een groot gemis’, maar hoe zit dat voor jou persoonlijk?

Ja, precies hetzelfde. Je hebt natuurlijk je sponsoren, waar de TT echt een groot ding voor is. Het is de enige thuiswedstrijd voor mij. Veel familie, vrienden en sponsoren komen daarnaartoe. Dus naast dat het team de TT mist, is het ook voor mij ook heel erg vervelend dat het dit jaar niet doorgaat.

Een kijkersvraag die daarop aansluit. In een hypothetisch geval, wat zou je liever willen: een TT zonder publiek winnen of een TT met publiek op P3 eindigen?

Haha, die is makkelijk: winnen natuurlijk. Ik wil altijd winnen, dus dat maakt me verder niet uit. Als er geen hond op de tribune zit, dan zien ze allemaal wel via de TV dat ik heb gewonnen.

Dan over dit seizoen in het algemeen, met nog een kijkersvraag. In hoeverre is de motor van dit jaar een stap voorwaarts ten opzichte van die van vorig jaar?

Uiteindelijk wel een grote stap. De topsnelheid is dit jaar een stuk beter. Vorig jaar hebben heel veel jongens op onze motor gereden, waaronder Simone Corsi en Jesko Raffin. Dat was heel productief, daardoor heeft NTS in afgelopen winter nog grotere stappen kunnen zetten. Dat werpt nu z’n vruchten af, want in Qatar stonden we er bijvoorbeeld goed bij.

Sterker nog: dat was het beste resultaat uit jouw Moto2-carrière. Hoe frustrerend was het dan dat jij dat momentum niet kon verzilveren in de weken daarna?

Ja, dat was heel vervelend. Uiteindelijk had ik gehoopt om die lijn door te trekken en om mezelf nog verder te kunnen verbeteren. In Qatar wisten we al wel dat het lastig zou worden en dat er in de maand daarna geen GP zou komen. Maar dat het echt drie maanden of misschien nog langer zou duren, dat hadden we toen niet zien aankomen.

Heb je vertrouwen dat je dat momentum nog steeds hebt en dat je het kunt meenemen naar Jerez, waar ze op 19 juli willen beginnen?

Ik hoop het wel. Uiteindelijk staat iedereen op dit moment stil. Iedereen kan alleen maar op een R6 of een R1 rijden, in ieder geval niet op de motorfiets waar we straks weer wedstrijden mee rijden. Dus ik denk dat de kansen voor iedereen wel min of meer gelijk zijn.

Wat zijn jouw persoonlijke verwachtingen voor die eerste races na de herstart?

Dat is heel lastig te zeggen. Ik hoop dat het gevoel weer snel goed is en dat ik snel hetzelfde gevoel heb als waar ik mee geëindigd ben. En dan moeten we verder bouwen waar we in Qatar zijn geëindigd. Het ligt er een beetje aan hoe snel je dat niveau kunt aantikken, maar binnen een dag hoor je wel weer op snelheid te zijn. En als de GP in juli doorgaat, hebben we de woensdag ervoor sowieso nog een testdag. Dus in principe moet je binnen een dag wel weer op snelheid zitten.

We krijgen nog een andere kijkersvraag binnen over de coronabreak. Jij hebt niets mogen doen, maar hoe zit dat met de ontwikkeling van de motor? Is die wel doorgegaan?

Nee, de motorontwikkeling staat ook helemaal stil. In de fabriek van NTS stond alles sowieso even stil en daarnaast heeft Dorna volgens mij aangegeven dat de ontwikkeling van het materiaal stil moet blijven staan in 2020 en 2021.

Aan de ene kant ben ik daar niet blij mee, omdat NTS nog veel nieuwe dingen had liggen. Ik denk dus dat onze motorfiets nog steeds kan worden verbeterd, en dat mag nu niet. In dat opzicht is het zeker jammer, maar aan de andere kant staat de ontwikkeling nu bij iedereen stil en hebben we wel gelijke kansen.

Voorafgaand aan het seizoen zei je ‘ik wil iedere race constant in de punten rijden’. Is dat ook weer het doel voor de eerste races naar de herstart?

Ja, uiteindelijk blijft dat doel hetzelfde. Dat is vooral verder bouwen waar we laatst [in Qatar] zijn geëindigd. Die elfde plaats was heel mooi, maar het is nu zaak om dat vast te houden. En daarna om stap voor stap die top-tien binnen te komen. Ik denk zeker dat het mogelijk is, al zit alles in de Moto2 heel dicht op elkaar. We moeten dus hard werken en hopelijk komt het resultaat dan vanzelf.

Dan naar de rijdersmarkt. In de MotoGP is dat al in volle gang. Met Pol Espargaro naar Repsol Honda, waardoor het balletje bij KTM ook gaat rollen. Hoe kijk jij naar die ontwikkelingen?

Je ziet het natuurlijk wel voorbijkomen. Het is in dat opzicht een hele rare tijd, normaal zit je nu middenin het kampioenschap en ben je al aan het praten over volgend seizoen. Alleen op dit moment heeft de MotoGP nog geen enkele race gereden en wij pas één wedstrijd. Dus dat levert wel een raar gevoel op.

Denk je in dat opzicht ook na over je eigen toekomst? Het seizoen wordt nu zo compact, dat alles straks in een paar maanden moet gebeuren. Verhoogt dat de druk?

Ja. Als het seizoen in juli doorgaat moet je jezelf echt bewijzen in die paar wedstrijden. Normaal heb je daar een paar maanden de tijd voor en nu maar een paar weken. Dus dat betekent in principe nog meer druk dan normaal.

Over de toekomst gesproken, nog een kijkersvraag: denk jij in de toekomst in de MotoGP te kunnen rijden of moeten we eerder naar het WK Superbike kijken?

Het doel is en blijft de MotoGP. Uiteindelijk heb ik ooit de keuze met de mensen om mij heen gemaakt om vol voor de MotoGP te gaan. Dus via de Red Bull Rookies-cup, het Spaanse Moto3-kampioenschap en vervolgens de Moto3 en Moto2. Mijn doel is dus uiteindelijk om de MotoGP te halen, al is het belangrijkste dat we eerst in de Moto2 vooraan meedoen. Of in ieder geval elke wedstrijd in de top-vijf kunnen eindigen. En dan zal het zitje in de MotoGP normaal gesproken automatisch komen. Dus het eerste doel is om in de Moto2 vooraan mee te kunnen doen.

Maar, om even op die vraag door te gaan: mocht er nou een buitenkansje komen, is het WK Superbike dan wel iets om te overwegen?

Ja, het niveau in de World Superbikes ligt wel vrij hoog, denk ik. Alleen al als je even naar een jongen als Andrea Locatelli kijkt, waar ik vorig jaar vaak mee vocht en die in de Moto2 tussen de top-tien en top-twintig reed. Die wint in de Supersport wel meteen in Australië. Dus als plan B zie ik die Superbike- en Supersport-kant op zich wel zitten, maar we gaan eerst vol voor plan A. Dat blijft de MotoGP.

Daarvoor moet je eerst knallen in de Moto2 met RW. Als we nou naar de structuur binnen het team kijken, daar hebben we het vorig jaar vaak over gehad. We hoeven niet alles te herhalen, maar maakt de structuur van nu het voor jou makkelijker om te leveren?

Ja, kijk: zoals ik net al zei zit het in de Moto2 allemaal erg dicht op elkaar en gaat het om de details. Dus ik ben heel blij dat we de stap om met nieuwe mensen te werken halverwege het vorige seizoen al hebben gezet, ook mede dankzij het team. Ook al was het eind vorig seizoen nog niet meteen zichtbaar, wist ik persoonlijk wel dat het veel goede informatie opleverde voor het jaar erna. Uiteindelijk is dat nu ook zo gebleken. Daar ben ik heel blij om.

Staat qua structuur bij RW nu alles zoals je wil of staat er nog iets op het wensenlijstje?

Nee hoor, ik moet zeggen: het staat nu echt super. De mensen om mij heen en in het team, daar heb ik zo’n goede band mee en ze begrijpen me zo goed. In het tweede gedeelte van vorig seizoen hebben ze me al kunnen leren kennen, waardoor we nu niet meer vanaf nul beginnen. Dat is heel positief.

De randvoorwaarden voor nieuwe hoogtepunten zijn er dus. Maar over het verleden krijgen we nog een kijkersvraag binnen: wat is tot nu toe je hoogtepunt en je dieptepunt?

Voor het hoogtepunt heb ik eigenlijk een paar opties. Het kampioenschap bij de Red Bull Rookies, dat is natuurlijk wel een hoogtepunt. Het eerste podium in het WK Moto3 ook. Maar goed: die elfde plek en vijfde startplek in Qatar zijn voor mij ook bijzonder. Na twee moeilijke jaren waarin ik heel veel kritiek heb gekregen. Om dan zo’n resultaat te behalen, was voor mij heel positief. En het dieptepunt blijft toch wel die race in Japan [2018], toen het blok kapot schoot.

Aansluitend op die race in Qatar. Je zei net ‘ik heb veel kritiek gekregen’, viel er dan ook druk van je schouders met dat resultaat?

Ja, tuurlijk. In de Moto2 zit het zo dicht op elkaar dat één of twee tienden het verschil kunnen maken, dat zit in kleine dingetjes. En ik wist en weet voor mezelf gewoon dat het erin zit, dus dan ben je heel blij als het er eindelijk uitkomt. Dat wil niet zeggen dat we er nu al zijn, helemaal niet zelfs. Maar het is wel fijn dat het er in ieder geval is uitgekomen.

Tot slot. Ervan uitgaande dat het seizoen in juli verdergaat, hoe ziet die voorbereiding van jou er dan uit, zodat je optimaal aan de start kunt verschijnen?

Ik moet zeggen dat de afgelopen tijd best lastig is geweest. Ik probeer elke dag wel bezig te zijn om fit te blijven. Alleen het lastige is dat je geen concreet doel hebt om naar uit te kijken. Dus ik hoop dat ze binnen nu en een week met een vaste datum komen. Dan kan ik me in een maand volle bak voorbereiden. Dat geldt zowel fysiek als mentaal, in alle opzichten ben ik daar mee bezig. En of ik dan klaar ben om het resultaat van Qatar een vervolg te geven? Jazeker, daar ga ik wel vanuit.

VIDEO: Bekijk hier het volledige Instagram Live-interview met Bo Bendsneyder