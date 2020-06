Bendsneyder blij met hervormingen RW: "Gewenste structuur staat"

Volgens Bendsneyder moeten de ingrepen in 2020 z'n vruchten afwerpen. Enige domper voor de Nederlandse formatie is dat de motorontwikkeling door de coronacrisis is bevroren, juist NTS had nog veel verbeteringen in de pijplijn zitten.

Tijdens het moeizame seizoen 2019 kwam RW Racing veelvuldig in het nieuws en niet altijd op de gewenste manier. De breuk met Spaan is bijvoorbeeld meermaals uitgemeten. Niet wenselijk voor de betrokkenen, maar de hamvraag luidt natuurlijk of de veranderingen dit jaar wel het gewenste effect krijgen. In dat opzicht is Bendsneyder positief gestemd. "In de Moto2 zit allemaal erg dicht op elkaar en gaat het om de details. Ik ben in dat opzicht heel blij dat we de stap om met nieuwe mensen te werken halverwege het vorige seizoen al hebben gezet, ook mede dankzij het team."

"Ook al was het eind vorig seizoen nog niet meteen zichtbaar, ik wist persoonlijk wel dat het veel goede informatie opleverde voor het jaar erna. Voor dit jaar dus. Uiteindelijk is dat nu ook zo gebleken en daar ben ik heel blij om", vervolgt Bendsneyder tijdens een Instagram Live-interview met Motorsport.com. Met het vertrek van Spaan en het aantrekken van nieuwe mensen gaat het volgens Bendsneyder de goede kant op, maar zijn er dan nog onvervulde wensen qua personele bezetting? "Nee hoor, ik moet zeggen: het staat nu echt super. De mensen om mij heen en in het team, daar heb ik zo’n goede band mee en ze begrijpen me heel goed. Doordat we de veranderingen vorig jaar al hebben doorgevoerd, hoeven we dit jaar ook niet vanaf nul te beginnen. Dat is allemaal zeer positief."

De randvoorwaarden voor een beter seizoen dan in 2019 staan dus. De Rotterdammer begon de jaargang goed met een elfde plek in Qatar - zijn beste resultaat tot dusver in de Moto2 - maar kon het momentum vervolgens niet verzilveren door de coronacrisis. Bijkomend nadeel is dat Dorna de ontwikkeling van motoren in de Moto2 heeft bevroren, om de kosten te drukken. "Aan de ene kant ben ik daar niet blij mee", reageert Bendsneyder desgevraagd. "Juist doordat NTS nog veel nieuwe dingen had liggen. Ik denk dat onze motorfiets nog verder kan worden verbeterd, maar dat mag nu dus niet. In dat opzicht is het zeker jammer, maar goed: aan de andere kant staat de ontwikkeling nu bij iedereen stil en hebben we op zich wel gelijke kansen."

VIDEO: Het volledige Instagram Live-interview met Bo Bendsneyder