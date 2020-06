Bendsneyder: "Kunnen dit jaar met RW doorgroeien tot de top-tien"

De eerste twee seizoenen in de Moto2 verliepen voor Bendsneyder niet altijd naar wens. Het jaar bij Tech3 werd afgesloten met het angstaanjagende beeld van een ontploft motorblok, terwijl het eerste RW-seizoen met interne hervormingen gepaard ging. Sportief ging het niet voor de wind, maar daar zou in 2020 verandering in moeten komen. In de eerste maanden leek dit ook te gebeuren.

Zo voegde Bendsneyder de daad bij het woord, met P11 in Qatar scoorde hij het beste resultaat uit zijn Moto2-carrière. De vijfde startplek laat zien dat er nog meer in het vat zit. "Het was heel vervelend dat we daarna niet verder konden. Ik had gehoopt om die lijn door te trekken en om mezelf nog verder te verbeteren", zegt Bendsneyder tijdens een Instagram Live-interview met Motorsport.com. "In Qatar wisten we al wel dat het lastig zou worden en dat er in de maand daarna geen GP zou komen. Maar dat het drie maanden of misschien nog langer zou duren, hadden we toen niet zien aankomen."

Doorgroeien naar de top-tien

Het is een streep door de rekening, maar Bendsneyder laat zich er niet door uit het veld slaan. Als het seizoen hoogstwaarschijnlijk op 19 juli begint in Jerez, wil hij er alsnog staan. "Ik hoop dat het gevoel weer snel goed is en dat ik snel hetzelfde gevoel heb als waar ik mee geëindigd ben. Dan moeten we verder bouwen op het vertrouwen van Qatar", vervolgt de 21-jarige rijder. "Het ligt er een beetje aan hoe snel je dat niveau kunt aantikken, maar binnen een dag hoor je wel weer op snelheid te zijn. En als de GP in juli doorgaat, hebben we de woensdag ervoor sowieso nog een testdag."

Aannemende dat alles volgens plan verloopt, mikt Bendsneyder op punten bij de rentree van het Moto2-circus. Dat was voor het seizoen het geval en is nu nog steeds zo. "Ja, uiteindelijk blijft dat doel hetzelfde. Dat is vooral verder bouwen waar we laatst [in Qatar] zijn geëindigd." Dat laatste betekent dat de eigenlijke ambitie nog verder reikt. "Die elfde plaats was heel mooi, maar het is nu zaak om dat vast te houden. En daarna om stap voor stap die top-tien binnen te komen. Ik denk zeker dat het mogelijk is, al zit alles in de Moto2 heel dicht op elkaar. We moeten dus hard werken en hopelijk komt het resultaat dan vanzelf."

Trainen op het TT Circuit: 'Nieuw asfalt is stuk beter'

Dat keiharde werken bestaat voor Bendsneyder onder meer uit trainingsdagen op het TT Circuit Assen. Afgelopen week heeft de RW-coureur er weer zijn eerste meters mogen maken, vandaag (zaterdag) volgt een nieuw optreden. "Het was in het begin wel eventjes wennen. Maar ik moet zeggen dat ik na een paar rondjes alweer snelle tijden reed. Ik ben het dus nog niet verleerd." Bendsneyder kreeg onder meer gezelschap van WSBK-coureur Michael van der Mark. "Ik denk zelfs dat het de eerste keer was dat we samen op één baan reden. Hij reed op een R1 en ik op een R6, dus het snelheidsverschil was best groot. Maar het was natuurlijk wel grappig."

Naast de aanwezigheid van Van der Mark viel nog een ander aspect op: het nieuwe asfalt in Drenthe. "Het nieuwe asfalt is een stuk beter, absoluut. We hebben nu meer grip, echt heel veel grip. Ze hebben een goede job gedaan, afgelopen winter in Assen." Des te groter is het gemis van de TT, die dit jaar niet doorgaat. RW Racing spreekt van een groot gemis en voor Bendsneyder is dat niet anders. "Je hebt natuurlijk je sponsoren, waar de TT echt een groot ding voor is. Het is de enige thuiswedstrijd voor mij, veel familie, vrienden en sponsoren komen daarnaartoe. Dus naast dat het team de TT mist, is het ook voor mij ook vervelend dat het dit jaar niet doorgaat."

VIDEO: Bekijk hier het volledige Instagram Live-interview met Bo Bendsneyder