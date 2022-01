Geen plek voor Oss op aangepaste MXGP-kalender voor 2022

In november bracht de FIM de eerste MXGP-kalender voor 2022 naar buiten. Daarop was er op 27 maart nog een plekje ingeruimd voor een krachtmeting in het Nederlandse Oss. Die race vervalt echter, volgens de bond om “het soepele verloop van het aankomende raceseizoen te garanderen”. Desondanks blijft de kalender uit 20 races, want na twee jaar keert de MXGP van Portugal terug. De crossers brengen dan op 3 april een bezoek aan de omloop van Agueda.

Daar blijft het niet bij met de veranderingen, die zich overigens allemaal in de eerste fase van het seizoen bevinden. In de eerste versie van de kalender zou het seizoen van start gaan in Matterley Basin in Groot-Brittannië, gevolgd door een uitstapje naar Argentinië op 6 maart en een evenement op een nog te bepalen locatie op 20 maart. Matterley Basin blijft op 20 februari de openingswedstrijd van het MXGP-seizoen, maar daarna volgt op 6 maart een bezoek aan het Italiaanse Mantova. De Argentijnse ronde – die wordt verreden op Villa La Angostura – vindt twee weken later plaats op 20 maart, gevolgd dus door een krachtmeting in Portugal.

De rest van de oorspronkelijke plannen van de MXGP voor 2022 blijven intact. Wel heeft de FIM nieuwe locaties bekendgemaakt voor de twee bezoeken aan Indonesië. De eerste wedstrijd vindt hierdoor op 26 juni plaats op Samota-Sumbawa, een week later volgt de ontmoeting in Jakarta. Op het restant van de kalender zijn weinig bijzonderheden te vinden, met uitzondering van de laatste wedstrijd op 18 september. De MXGP moet daar nog altijd een land en locatie voor bekendmaken. Een week later staat de Motocross of Nations weer op het programma, die ditmaal wordt verreden in het Amerikaanse Redbud.

De volledige MXGP-kalender voor 2022

Datum Locatie 20 februari Matterley Basin 6 maart Mantova 20 maart Villa La Angostura 3 april Agueda 10 april Pietramurata 24 april Kegums 1 mei Orlyonok 15 mei Riola Sardo 29 mei Intu Xanadu-Arroyomolinos 5 juni Ernée 12 juni Teutschenthal 26 juni Samota-Sumbawa 3 juli Jakarta 17 juli Loket 24 juli Lommel 7 augustus Uddevalla 14 augustus KymiRing 21 augustus St. Jean d'Angely 4 september Afyonkarahisar 18 september nog niet bekend